Les indices “GTA 6” continuent de baisser, mais ne vous attendez pas à une bande-annonce de si tôt – .

Grand Theft Auto 6 battrait sans aucun doute des records de ventes s’il était associé au lancement de la nouvelle PS5 ou Xbox, mais le jeu très attendu ne sort pas cette année. C’est ce que nous attendions déjà, car des rapports récents affirmaient que le jeu ne serait pas prêt à temps pour un lancement à l’automne 2020.

Rockstar Games développe le jeu, la documentation fiscale actuelle du studio semble révéler, mais les fans de la série pourraient devoir attendre longtemps pour atteindre leurs systèmes de jeux. En fait, la date de lancement est si éloignée que nous ne savons même pas quand nous pourrons avoir un aperçu précoce de GTA 6 dans une bande-annonce.

C’est ce que l’ancien producteur de Rockstar Darion Lowenstein a déclaré à la société de recherche Jeffries (via DailyStar):

En tant qu’ancien employé de Rockstar, Darion a noté que les frères Houser mettent tout leur accent sur la qualité du jeu plutôt que sur une date limite.

Son meilleur scénario absolu pour une sortie de jeu est Holiday 2021, bien qu’il ne s’attende pas à une annonce / bande-annonce de si tôt.

Nous avons vu des rumeurs en ligne et entendu des rumeurs de clients selon lesquelles une bande-annonce pourrait tomber dès le mois prochain, mais Darion pense que les investisseurs / joueurs devront attendre plus longtemps.

Les anciens employés, les fuites et les analystes ne disposeront pas des informations les plus récentes ou les plus précises sur les produits inédits, mais nous verrons bientôt si Lowenstein avait raison. Si GTA 6 est prêt pour un lancement à l’automne 2021, nous verrons probablement Rockstar aborder le jeu plus tard cette année lors d’un événement de jeu comme l’E3 2020. Après tout, quelle meilleure année pour parler de nouvelles versions que l’année où la PS5 et la Xbox Lancement de la série X?

Cependant, compte tenu de toutes ces informations, nous ne nous attendons pas à ce que Rockstar laisse tomber toute nouvelle de GTA 6 lors du lancement de la PS5, qui se déroulerait le mois prochain.

Source de l’image: Rockstar Games

