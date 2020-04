Les informations de sortie viennent de fuir pour les écouteurs supra-auriculaires d’Apple et les AirPods X – .

Apple lancerait des écouteurs supra-auriculaires et des AirPods X axés sur l’exercice cette année.

Le casque supra-auriculaire fera ses débuts à la WWDC 2020 et coûtera 350 $, tandis que les AirPods X seront dévoilés cet automne et se vendront environ 200 $.

Apple serait en train de supprimer Beats au profit de ses propres appareils de marque.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Malgré la nouvelle pandémie de coronavirus en cours, 2020 devrait encore être une année très chargée pour les lancements de produits Apple. Nous avons déjà découvert le nouvel iPad Pro et un MacBook Air moins cher, et si l’on en croit les récents rapports, l’iPhone 9 (ou iPhone SE, selon la personne à qui vous parlez) pourrait faire ses débuts dès la semaine prochaine. Nous prévoyons également voir l’iPhone 12 cet automne, mais encore plus de nouveau matériel pourrait être annoncé avant cela.

Selon le prolifique perdant Jon Prosser – la même personne qui prétend que l’iPhone 9 sera révélé la semaine prochaine – Apple se prépare à lancer deux nouveaux accessoires audio en 2020. Les écouteurs supra-auriculaires attendus depuis longtemps, qui portent le nom de code B515 et sera comparable au Bose Headphones 700. Il s’attend à ce qu’Apple montre les écouteurs pour la première fois à la WWDC cet été et les vende 350 $.

Tu es prêt pour ça? 👀

Écouteurs supra-auriculaires Apple

Nom de code: B515

(Think Beats 700)

350 $

Destiné à la WWDC

AirPods X

Nom de code: B517

Pour le sport / la course

(pensez Beats X)

~ 200 $

Destiné à septembre / octobre

☝️ Probablement ce que DigiTimes pensait être “AirsPods Pro Lite”

Objectif final: éliminer progressivement Beats 🤫

– Jon Prosser (@jon_prosser) 7 avril 2020

En plus des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, qui pourraient avoir été gâchés par une récente fuite iOS 14, Prosser affirme également qu’Apple commercialisera également les AirPods X cette année. Désignés sous le nom de code B517, les AirPods X sont conçus pour l’exercice (similaires à BeatsX), arriveront en septembre ou octobre et coûteront environ 200 $. Prosser suggère que les AirPods X pourraient être ce que DigiTimes appelait AirPods Pro Lite dans les rapports précédents.

Si les AirPods X ressemblent à des BeatsX, ils constitueront un départ majeur pour la marque en termes de design. Alors que les AirPods Pro sont plus petits que les AirPods standard, ils ont une conception similaire, tandis que les BeatsX sont connectés par un cordon. Cela dit, si Apple va “éliminer progressivement Beats” (plus de détails ci-dessous), la marque AirPods va probablement s’étendre au-delà de l’aspect définitif des écouteurs sans fil lancés en 2016.

Prosser affirme que la raison pour laquelle l’entreprise fabrique davantage de ses propres appareils audio de marque Apple alors qu’elle possède déjà Beats est que «la marque AirPods est plus significative et précieuse pour Apple que Beats». Ils veulent fabriquer tous leurs écouteurs en interne et les expédier avec un logo Apple estampillé sur le côté. Finalement, la marque Beats sera complètement supprimée, mais on ne sait pas combien de temps il faudra avant que cela ne se produise.

Prosser a offert des preuves convaincantes avec une capture d’écran d’une remise de 40% sur Beats Solo Pro, Powerbeats et Powerbeats Pro dont les employés d’Apple peuvent profiter jusqu’au 15 avril:

Avec la WWDC dans seulement deux mois (ou l’événement numérique qui se produira à sa place, de toute façon), il ne faudra pas longtemps pour savoir si ces fuites sont réelles. En attendant, nous avons un iPhone économique à espérer.

Source de l’image: Apple Inc.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.