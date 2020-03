Les ingénieurs logiciels d’Apple parlent de Mac Catalyst, de Swift Playgrounds et bien plus dans une nouvelle interview de podcast

Le dernier épisode du podcast de John Sundell «Swift by Sundell» est sorti aujourd’hui, avec la toute première interview des ingénieurs logiciels Apple Holly Borla et Grace Kendall. L’interview se concentre sur Swift, Mac Catalyst et bien plus encore.

Borla et Kendall sont tous deux ingénieurs logiciels chez Apple, ils sont donc en mesure de fournir un large éventail de commentaires sur les plates-formes logicielles d’Apple. Par exemple, ils approfondissent l’application Swift Playgrounds – qui vient de sortir pour Mac le mois dernier.

Voici la description complète de l’épisode de cette semaine:

Holly Borla et Grace Kendall, deux ingénieurs logiciels chez Apple, se joignent à John pour plonger profondément dans l’application Swift Playgrounds et le nouveau moteur de diagnostic de Swift 5.2. En outre, comment Swift Playgrounds a été porté sur le Mac à l’aide de Catalyst, et le rôle de Swift dans l’éducation et en tant que langue pour les débutants.

L’une des conversations les plus intéressantes de l’interview porte sur la façon dont Apple utilise Mac Catalyst en coulisses et sur ce qu’Apple a appris pendant le processus de portage de Swift Playgrounds sur Mac.

Vous pouvez écouter l’épisode complet de Swift by Sundell sur le site Web de Sundell, Apple Podcasts, et plus encore.

