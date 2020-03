Les inquiétudes des fournisseurs pourraient entraîner un retard dans le lancement de l’iPhone 12

Une minute, l’iPhone 12 est prévu pour un lancement en septembre, la prochaine minute, il sera probablement retardé. Il y a beaucoup d’incertitude dans le monde en ce moment, et cela se reflète dans ce que nous entendons à propos du prochain téléphone phare d’Apple.

Le dernier rapport indique qu’un retard est probable, et étant donné qu’il provient de ., cela lui donne un poids supplémentaire. Apparemment, les usines qui fournissent Apple sont maintenant de nouveau opérationnelles, mais la demande des acheteurs suscite des inquiétudes à la suite de l’épidémie de coronavirus.

. cite des sources d’initiés disant qu’une montée en puissance prévue de la production de l’iPhone 12 – le premier téléphone Apple doté de la technologie 5G – a maintenant été repoussée tandis que les différentes sociétés de la chaîne d’approvisionnement font le point.

“Les choses changent au jour le jour en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, il est donc difficile de formuler des commentaires significatifs à l’heure actuelle sur l’offre et la demande”, a déclaré l’une des sources avec lesquelles . s’est entretenu.

Pour retarder ou ne pas retarder

Étant donné que le public qui achète des téléphones dans de nombreuses régions du monde subit un coup financier alors que la pandémie de coronavirus s’installe, il n’est pas surprenant qu’il existe des points d’interrogation sur le nombre d’unités iPhone 12 qu’Apple pourra changer.

Le rapport . n’indique pas catégoriquement que le téléphone ne sera pas lancé dans le créneau habituel de septembre – il se peut que les fournisseurs réduisent leurs opérations mais respectent un calendrier similaire – mais c’est un autre point d’interrogation.

Si l’iPhone 12 est retardé, cela peut être dû à des doutes sur la demande des consommateurs plutôt que sur des défis logistiques. Selon des sources de ., les usines chinoises ont retrouvé le stade où elles sont prêtes à recommencer à produire des appareils, si nécessaire.

Nous pourrions avoir plus d’indices lorsque Apple annoncera sa prochaine série de résultats financiers en avril. Que le téléphone soit lancé en septembre ou non, cela devrait valoir la peine d’attendre – en plus de la 5G intégrée, nous nous attendons également à une mise à niveau importante de la caméra.

Via MacRumors