Les investissements dans le capital-risque aux États-Unis atteignent 34 milliards de dollars au premier trimestre, mais la hausse sur dix ans devrait s’atténuer en raison de COVID-19

(Photo Bigstock)

Les investisseurs américains en capital-risque ont investi 34,2 milliards de dollars dans les startups au cours du premier trimestre de 2020. Mais la crise du COVID-19 mettra certainement un terme à une augmentation des investissements sur plusieurs décennies dans un contexte d’incertitude économique mondiale.

Telle est la conclusion du dernier PitchBook-NVCA Venture Monitor trimestriel, qui a rapporté plus de 34 milliards de dollars investis dans 2 298 transactions. Cela représente une légère baisse par rapport aux 35 milliards de dollars sur 3 162 transactions au cours du trimestre de l’année précédente.

Les investissements totaux en CR ont atteint un record de 140,8 milliards de dollars en 2018, et 136 milliards de dollars l’année dernière. Ce nombre sera probablement inférieur à la fin de 2020 en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, certains investisseurs étant plus hésitants à investir des millions de dollars dans les entreprises, du moins pour le moment.

“De nouveaux accords sont toujours en cours, mais la plupart d’entre eux étaient déjà en préparation avant le début de la pandémie”, selon le rapport. “Le rythme d’investissement ralentira probablement si les commandes de refuge sur place sont toujours en vigueur une fois que les transactions qui étaient déjà en cours ou en cours de réalisation sont terminées, car VC est une entreprise qui s’articule autour de réunions en personne avec les équipes fondatrices avant de faire un investissement.”

(Graphique PitchBook)

L’épidémie a affecté la santé globale de l’écosystème de démarrage. Plus de 230 startups technologiques ont supprimé plus de 22 000 employés depuis le 11 mars, selon ce tracker. Les blocages et l’éthique ont un impact sur le processus de prêt fédéral pour de nombreuses entreprises technologiques qui recherchent de l’aide alors qu’elles réduisent leurs dépenses.

Pendant ce temps, le marché des introductions en bourse a ralenti, et la même chose pourrait se produire pour les fusions et acquisitions, note le rapport. Les évaluations, en particulier pour les sociétés en phase terminale, seront probablement «remises en question» au cours des prochains mois.

CONTENU CONNEXEVérifiez la liste de . des récents accords de financement de startups de Seattle et du Pacifique Nord-Ouest

“Les startups verront certaines options pour un allègement fédéral de la loi CARES, tandis que d’autres chercheront d’autres moyens de réduire les coûts et l’infusion de capitaux”, a déclaré Bobby Franklin, président et chef de la direction de NVCA, dans un communiqué. «La réalité est que ce sera une route difficile à parcourir en 2020, mais comme nous l’avons vu lors des ralentissements passés, la résilience est dans le tissu de cette industrie. Certaines des entreprises les plus prospères soutenues par des entreprises sont nées dans des moments difficiles. »

En effet, une récession présente une opportunité. Des sociétés comme Airbnb, Square et Stripe ont toutes été lancées pendant la crise financière mondiale. Le rapport a noté que les startups des sciences de la vie reçoivent plus d’attention ces derniers temps. “Au-delà des sciences de la vie, les startups dans des secteurs qui répondent aux besoins de la nouvelle normalité – où la plupart de la population américaine reste à la maison pour travailler, manger et vivre – voient plus de demande et d’intérêt”, selon le rapport.

La société de capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, a publié le mois dernier la lettre envoyée aux fondateurs et PDG du portefeuille intitulée «Coronavirus: le cygne noir de 2020». Le groupe d’investissement a demandé à ses entrepreneurs de «remettre en question toutes les hypothèses concernant votre entreprise» concernant la trésorerie, la collecte de fonds, les prévisions de ventes, le marketing, les effectifs et les dépenses en capital.

Conseils de démarrage pour les troubles du coronavirus: réduire les dépenses; évaluer l’embauche; ne paniquez pas; sois humain

Tim Porter, directeur général du Madrona Venture Group, basé à Seattle, a déclaré le mois dernier que les conseils généraux de son entreprise aux sociétés de portefeuille n’étaient pas de paniquer, mais d’être prêts si ce ralentissement durait pendant une longue période. Il a déclaré que les entreprises devraient réexaminer les plans d’embauche, réfléchir à la façon dont les ventes et le marketing évoluent dans un environnement de travail à domicile et tenir compte des réserves de trésorerie.

“Alors que certaines entreprises seront plus ou moins impactées que d’autres, nous nous attendons à ce que le deuxième trimestre soit doux et probablement également au troisième trimestre”, a déclaré Porter à . le mois dernier.

Les startups de la région de Seattle ont levé 555 millions de dollars sur 67 transactions au cours du premier trimestre, en baisse par rapport à 823 millions de dollars sur 96 transactions au trimestre de l’année précédente. Cela se compare à 16,2 milliards de dollars investis dans les startups de la Silicon Valley; 4,1 milliards de dollars aux startups de la région de Boston; 3,3 milliards de dollars aux startups de la région de New York; et 2,8 milliards de dollars aux startups de la région de Los Angeles.

Seattle s’est classée à proximité de régions comme Atlanta (594 millions de dollars); Austin (466 millions de dollars); Chicago (351 millions de dollars); et San Diego (622 millions de dollars) pour les investissements totaux en CR au dernier trimestre.

Le financement des startups de la région de Seattle a atteint un montant record de 3,5 milliards de dollars l’an dernier. Voici quelques-unes des principales rondes de financement dans le Pacifique Nord-Ouest au cours du premier trimestre (voir la liste complète des offres ici):