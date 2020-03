Les investisseurs sont optimistes pour Apple à long terme malgré une baisse à court terme due au coronavirus

Les analystes continuent de penser qu’Apple ne sera que temporairement affecté par la pandémie de COVID-19. Une paire de nouvelles notes pour les investisseurs de Piper Sandler et Oppenheimer expliquent plus en détail à quoi s’attendre des versions iPhone de cette année et plus encore.

Tout d’abord, les analystes d’Oppenheimer disent que leur vision à long terme sur Apple reste la même, avec un objectif de cours de l’action de 320 $. Les analystes s’attendent à ce que la demande d’appareils Apple se rétablisse de l’épidémie de COVID-19 d’ici le quatrième trimestre fiscal de 2020.

Plus précisément, Oppenheimer affirme que le solide bilan d’Apple et la masse de trésorerie substantielle l’aideront à surmonter les effets du ralentissement du coronavirus:

Notre thèse à long terme sur Apple, surperformance et PT de 320 $ est inchangée. Nous nous attendons à ce que la demande pour les appareils Apple se redresse à partir du F4Q20 et que l’iPhone entre dans un cycle de remplacement plus solide pour FY21. Parallèlement, son bilan substantiel et son excellente santé financière créent un avantage concurrentiel substantiel et une plus grande marge de sécurité pour les investisseurs en période d’incertitude.

À court terme, Oppenheimer prend des «coupes agressives aux estimations des trimestres de mars et juin» en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par COVID-19. L’iPhone devrait être le plus touché par cela, suivi de l’iPad et du Mac. Cependant, les logiciels et les services devraient être minimes.

Pendant ce temps, Piper Sandler estime qu’Apple est toujours le «premier fournisseur de téléphones mobiles 5G», bien qu’il estime que les livraisons de smartphones 5G seront plus faibles cette année que prévu initialement en raison de COVID-19. Cela dit, Piper Sandler prédit qu’Apple sera moins touché par la baisse que les autres sociétés:

Le nombre de combinés 5G vendus en 2020 devrait être plus faible que prévu (200 millions) compte tenu de l’impact mondial du coronavirus. Avant la pandémie, Apple devrait contrôler environ 25% du marché des téléphones 5G en 2020. Cependant, étant donné le lancement suspecté au second semestre, nous pensons que le nombre de téléphones Apple 5G pourrait être moins impacté que d’autres actuellement sur le marché.

Indépendamment de l’impact global, nous pensons qu’Apple est considéré comme la crème de la crème pour les téléphones mobiles, en particulier en ce qui concerne les évolutions de la génération cellulaire. À plus long terme, nous prévoyons que les autres ensembles de produits de la société pourraient avoir des capacités de connectivité 5G, ce qui pourrait entraîner une actualisation de l’ensemble de produits supplémentaire.

Piper Sandler et Oppenheimer ne sont pas les seules entreprises à partager ces opinions sur Apple:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: