Les iPhones avec des batteries amovibles par l’utilisateur pourraient devenir la législation de l’UE

Un projet de loi de l’UE obligerait Apple à fabriquer des iPhones avec des batteries amovibles par l’utilisateur, c’est-à-dire des batteries que l’utilisateur pourrait remplacer rapidement et facilement lorsque le téléphone était à court de jus.

Cela représenterait un retour aux premiers jours des smartphones, où les propriétaires transportaient généralement une batterie de rechange chargée et cassaient simplement le boîtier arrière et échangeaient la batterie lorsqu’elle était faible…

La loi s’appliquerait à tous les fabricants vendant des smartphones dans l’un des 27 pays de l’Union européenne.

Apple a déjà résisté à une proposition de l’UE: un connecteur standard pour charger les appareils. Celui-ci rendrait le port Lightning propriétaire d’Apple illégal. Compte tenu des années qu’il faut à ces choses pour passer, il est probable que l’on ne serait pas pertinent.

En supposant que la loi est enfin adoptée et qu’elle adopte l’USB-C comme standard, elle n’entrera pas en vigueur immédiatement. Les fabricants planifient leurs nouveaux produits parfois des années à l’avance, de sorte qu’ils devront recevoir un préavis approprié avant que la loi ne devienne contraignante. Cette période sera mesurée en années.

À ce moment-là, l’une des deux choses se sera produite à Cupertino. Soit Apple aura déjà adopté l’USB-C, tout comme il l’a fait avec l’iPad Pro, soit il aura évolué vers la position que nous attendons tous à terme: un iPhone sans port qui ne prend en charge que le chargement sans fil. De toute façon, une norme européenne de chargeur sera complètement hors de propos au moment de son entrée en vigueur.

Cependant, une exigence permettant aux consommateurs de remplacer rapidement et facilement les piles poserait un problème plus important. Ce n’est pas seulement que la conception transparente des iPhones est incompatible avec un dos amovible par l’utilisateur, mais aussi qu’un couvercle facilement amovible compromettrait l’étanchéité offerte par les iPhones d’aujourd’hui. En outre, cela impliquerait d’importants compromis de conception interne pour permettre d’atteindre la batterie sans déranger les autres composants. Cela rendrait inévitablement les smartphones plus épais qu’ils ne le sont actuellement.

TechRadar note qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un rapport non confirmé.

Il a été divulgué par la publication néerlandaise Het Financieele Dagblad, affirmant avoir vu des documents divulgués sur le changement suggéré imminent […]

La rumeur suggère que la nouvelle proposition sera dévoilée à la mi-mars.

Comme pour la norme de charge, la proposition mettrait des années à être mise en œuvre si elle était approuvée, ce n’est donc pas quelque chose dont Apple devrait s’inquiéter de sitôt. Mais compte tenu de l’impact potentiel à la fois sur l’élégance des appareils et sur l’étanchéité à l’eau et à la poussière, il est probable qu’Apple ne sera pas le seul fabricant de smartphones à s’opposer s’il est effectivement formellement proposé.

Quelle est votre opinion? Aimeriez-vous voir des iPhones avec des batteries amovibles par l’utilisateur et accepter d’accepter les compromis que cela implique? Ou la minceur, la conception sans couture et l’étanchéité sont-elles plus importantes? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

Photo: iFixit

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: