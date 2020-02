Les Italiens craignent l’algorithme d’avril

Les fraudeurs fiscaux sont nombreux, vous savez. Payer des impôts est sans aucun doute une nuisance importante, mais ce n’est pas une bonne raison de ne pas le faire. En tout cas, la fiscalité a été inventée une nouvelle façon de vérifier les comptes courants et éviter autant que possible l’évasion fiscale. C’est un algorithme appelé Algorithme d’avril, car dès le 1er avril, il devrait être possible de l’utiliser. Tout ce qui manque pour le moment, c’est l’approbation du MEF (Ministère de l’économie et des finances), qui il devrait arriver vers la mi-mars.

Voici comment fonctionne l’algorithme d’avril et quels comptes bancaires seront vérifiés

Stocks, paiements, transferts entrants et sortants, chaque mouvement du compte courant sera visible pour le revenu grâce à cet algorithme et, si une incohérence en ce qui concerne la déclaration de revenus apparaît, elle sera facilement détectée par ces calculs. Alors, tous les Italiens subiront-ils ces contrôles? Non, pas exactement. Le nom donné à ce processus est contrôle sélectif, précisément parce qu’elle sera réalisée en faisant préalablement une sélection des les utilisateurs qui, pour une raison ou une autre, sont suspects et l’algorithme lui-même créera une liste de fraudeurs fiscaux potentiels.

Pour éviter que cela ne porte atteinte à la vie privée des personnes, problème assez concret, une méthode est à l’étude pseudonymisation cela évite de pouvoir accéder, sauf en cas de nécessité ultérieure, à l’identité de la personne soumise au contrôle. Le garant des données personnelles Antonello Soro estime que cette méthode n’est pas efficace. Pour cette raison, l’Autorité a demandé à l’Agence du revenu d’établir une liste des droits des contribuables à laquelle cette confidentialité v sera limitée. Si de 1 janvier 2020 vous avez demandé un ISEE, vous serez également soumis à ces contrôles.