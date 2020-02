les jeunes sont toujours attirés mais pour les notifications, les rappels et les communications

Apparemment, les célèbres SMS sont encore largement utilisés par les jeunes, même si ce n’est pas dans le but pour lequel ils sont nés il y a des années. Selon une récente enquête de Skebby.it, même les jeunes le préfèrent à ces fins aux outils qu’ils utilisent déjà pour la sphère privée.

Les fameux SMS ne disparaîtront pas, ou du moins pour l’instant étant donné le nouvel utilitaire qu’ils couvrent depuis quelques années pour le jeune public.

Selon une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 938 personnes âgées de 18 ans et plus par Skebby, la plate-forme innovante qui propose des services professionnels de marketing et de services mobiles, jeunes jusqu’à 34 ans indiquer exactement leSMS comme, comment outil préféré recevoir rappels de rendez-vous de visites médicales, notifications concernant les délais imminents, confirmations de réservation des hôtels et des restaurants, la livraison par des coursiers et d’autres types de rappel.

Selon Skebby, les données sur les SMS chez les jeunes

Ben sur 46,8% des jeunes ils croient que les SMS sont le moyen idéal pour de telles communications. Il s’agit donc d’un chiffre significativement plus élevé que le chiffre général de 32,20%, probablement grâce à la plus faible invasion du secteur privé par rapport aux autres outils, désormais plus utilisés pour les communications personnelles.

Les SMS ont donc un excellent taux d’ouverture (75,42%), même pour les personnes de moins de 34 ans, un chiffre qui est ressorti d’une autre enquête récente de Skebby.it. Bien que inférieur au chiffre moyen de 93,33%, ce résultat permet en effet au SMS de flèche aussi comme outil marketingpour l’envoi de promotions ou d’offres, même lorsqu’il est destiné aux jeunes.

“Parmi les résultats qui sont ressortis de notre enquête, nous avons été particulièrement impressionnés par ceux concernant les jeunes, précisément parce que c’est le groupe qui a certainement la moindre propension à écrire des SMS”, explique Francesca Quagliata, stratège marketing numérique de Skebby, qui continue de dire: “Le la raison qui les conduit à préférer les SMS à recevoir des communications transactionnelles ou promotionnelles réside probablement précisément dans le fait qu’ils sont considérés comme totalement extérieurs à la sphère privée, donc, nettement moins invasifs que la messagerie instantanée et donc aussi très efficaces dans le secteur des entreprises “.