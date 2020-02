Les Jeux d’été arrivent en 2020

Un cadre supérieur d’ABC a confirmé lors d’une interview en podcast que The Bachelor: Summer Games sera diffusé pendant les Jeux olympiques d’été de 2020. ABC diffusera toujours The Bachelorette ainsi que Bachelor in Paradise comme d’habitude.

En février 2018, Bachelor Nation a eu droit à une mini-série de quatre épisodes intitulée The Bachelor: Winter Games, qui a été diffusée pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang, et a également été diffusée simultanément avec la saison d’Arie Luyendyk de The Bachelor. L’émission de téléréalité a réuni les candidats du Bachelor et de la Bachelorette du monde entier pour participer à des compétitions sportives sur le thème de l’hiver comme le ski et le patinage artistique tout en recherchant l’amour. La série n’a été diffusée que pendant 10 jours, mais a été un grand succès pour ABC, et il semble qu’ABC la ramènera pour les prochains Jeux olympiques d’été en 2020.

Au cours d’un épisode du podcast Bachelor Party (via ET Online), Rob Mills – vice-président senior de ABC de la série alternative, des émissions spéciales et de la programmation nocturne – a confirmé que The Bachelor: Summer Games se déroulerait, disant: ” vraiment amusant.” Selon Mills, ABC a trouvé un «endroit vraiment génial» pour organiser les jeux, et «ça va être tellement amusant de voir ces gens dans ces superbes [sports]. “Tout en essayant de trouver l’amour avec d’autres candidats de Bachelor Nation, ceux qui participent à l’émission participeront à des activités telles que l’athlétisme, la natation et d’autres activités que vous verrez pendant les Jeux olympiques d’été en 2020, avec Mills soulignant: vrais Jeux olympiques. “Lorsque les Jeux d’hiver ont été diffusés en 2018, la série de deux semaines mettait en vedette d’anciens chefs de file de The Bachelor et The Bachelorette en tant qu’hôtes invités pour des événements aux côtés de l’hôte de Bachelor Nation Chris Harrison, et Mills a dit qu’il” aimerait voir Colton Underwood , Jordan Rodgers ou JoJo Fletcher “apparaissent cette saison.

Lorsque The Bachelor: Winter Games a été diffusé pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2018, il a été diffusé en même temps que The Bachelor. Mills a dit que c’était “beaucoup” en termes d’épisodes de Bachelor Nation hebdomadaires. Pour The Bachelor: Summer Games, il sera diffusé sous la forme “Just Summer Games, puis Paradise will start”, avec la prochaine saison de The Bachelorette se terminant juste avant les Summer Games. En plus de ce spin-off basé sur les Jeux Olympiques, ABC a également annoncé le spin-off basé sur la musique The Bachelor Presents: Listen to Your Heartwill commencera à être diffusé le 13 avril. .

Avec le nombre d’émissions différentes diffusées pour les fans de Bachelor Nation ce printemps et cet été, les téléspectateurs ne manqueront certainement pas de contenu. ABC teste les eaux avec leur spin-off basé sur la musique, et ils ont annoncé qu’ils moulent actuellement des seniors à la recherche de l’amour. Il est clair qu’ABC essaie de capitaliser sur l’énorme franchise qu’ils ont construite et de voir comment ils peuvent étendre la file d’attente des émissions de Bachelor Nation. The Bachelor: Summer Games ne fonctionne que pendant une courte période de temps, mais s’il reçoit une réaction positive, il est possible que le réseau envisage de produire une saison complète d’une série sportive, que ce soit une année olympique ou non. Pour l’instant, nous espérons que tous les concurrents pratiquent leur natation synchronisée et se perfectionnent sur leurs compétences en slalom en canoë!

