Les jeux Half-Life sont gratuits sur Steam pour les deux prochains mois

Juste à temps pour la sortie de Half-Life: Alyx en mars, Valve distribuera des copies des jeux originaux de Half-Life sur Steam pour les deux prochains mois.

La liste des jeux gratuits à gagner comprend l’original Half-Life, Half-Life 2 et les deux extensions – Half-Life 2: Episode One et Half-Life 2: Episode Two.

Les seules mises en garde ici sont le fait que vous devez télécharger les jeux via Steam – ce qui, pour la plupart des gens, n’est pas un gros problème – et vous n’avez que deux mois pour réclamer les jeux. Une fois Half-Life: Alyx sorti en mars, tous les jeux retrouveront leur prix d’origine.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger gratuitement les jeux:

Voyagez en arrière (et en avant) dans le temps avec Gordon Freeman

Alors, pourquoi Valve est-il si généreux? Principalement pour susciter l’intérêt pour Half-Life: Alyx – son nouveau jeu VR se déroulant avant les événements de Half-Life 2 et des deux épisodes.

“Half-Life: Alyx se déroule avant les événements de Half-Life 2 et les épisodes, mais les jeux partagent des personnages et des éléments d’histoire”, a déclaré Valve dans un article. “L’équipe Half-Life: Alyx estime que la meilleure façon de profiter du nouveau jeu est de jouer à travers les anciens, en particulier Half-Life 2 et les épisodes, nous voulons donc rendre cela aussi simple que possible.”

Cela dit, ne regardez pas un cheval cadeau dans la bouche comme on dit. Avec les bons mods, tous ces jeux résistent vraiment et valent la peine d’être vécus si vous ne les avez pas attrapés la première fois au début des Aughts.

Si vous voulez simplement jouer au dernier jeu de la série, Half-Life: Alyx devrait sortir en mars et sera disponible gratuitement avec chaque casque Valve Index VR.