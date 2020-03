Les Jeux olympiques d’été de Tokyo officiellement reprogrammés pour 2021 – .

La pandémie de coronavirus a contraint le CIO (Comité International Olympique) à retarder les Jeux d’été de 2020 à Tokyo.

Les Jeux d’été de Tokyo débuteront désormais en 2021 et se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Tout athlète déjà qualifié pour les Jeux olympiques d’été de 2020 sera automatiquement qualifié pour les Jeux olympiques d’été de 2021.

Lorsque la NBA a annulé sa saison il y a près de trois semaines, beaucoup de gens pensaient que la décision était exagérée. Avec le recul, et avec le coronavirus toujours répandu à travers les États-Unis, il est maintenant très clair que la NBA était bien en avance sur la courbe. En peu de temps, tout le monde du sport a été mis en pause alors que March Madness a été annulé, ainsi que l’entraînement de printemps de la MLB, le football européen et tout le reste.

Le plus long retard, cependant, a été les Jeux olympiques. Initialement prévu à Tokyo, au Japon, cet été, le CIO a attendu la semaine dernière pour annuler officiellement les Jeux d’été. Et maintenant, le CIO a publié un nouveau calendrier pour ce qui sera désormais appelé les jeux 2021. Plus précisément, les Jeux olympiques d’été de l’année prochaine se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Selon le CIO, le retard et les nouvelles dates suivantes ont été choisis en tenant compte des considérations suivantes:

Pour protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées, et pour soutenir le confinement du virus COVID-19.

Protéger les intérêts des athlètes et du sport olympique.

Le calendrier mondial des sports internationaux.

Alors que les Jeux olympiques de 2020 devaient initialement se dérouler du 24 juillet au 9 août, il y avait initialement un certain espoir que le coronavirus ne serait plus qu’une mémoire lointaine d’ici là. Cependant, compte tenu de l’immense quantité de logistique et de planification nécessaires pour organiser un événement d’une envergure aussi massive que les Jeux olympiques, couplé au fait que le coronavirus n’est pas loin d’être contenu, l’écriture était sur le mur.

Le communiqué de presse du CIO ajoute en outre:

Ces nouvelles dates donnent aux autorités sanitaires et à tous ceux qui participent à l’organisation des Jeux le temps maximum pour faire face au paysage en constante évolution et aux perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les nouvelles dates, exactement un an après celles initialement prévues pour 2020 (Jeux olympiques: 24 juillet au 9 août 2020 et Jeux paralympiques: 25 août au 6 septembre 2020), ont également l’avantage supplémentaire que toute perturbation que le report entraînera pour le le calendrier sportif international peut être réduit au minimum, dans l’intérêt des athlètes et des FI. De plus, ils fourniront suffisamment de temps pour terminer le processus de qualification. Les mêmes mesures d’atténuation de la chaleur que celles prévues pour 2020 seront mises en œuvre.

Il convient de noter que tout athlète qui s’était précédemment qualifié pour les jeux 2020 aura automatiquement une place réservée pour les jeux 2021.

Source de l’image: Jae C Hong / AP / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

