Les jeux populaires Mikey Hooks et Mikey Shorts reviennent sur l’App Store via GameClub

Mikey Hooks et Mikey Shorts étaient tous deux extrêmement populaires la première fois. J’ai passé beaucoup trop de temps à les jouer en 2012 et 2013 respectivement, mais maintenant nous pouvons tous les jouer à nouveau grâce à GameClub.

GameClub est un service d’abonnement aux jeux qui prend des jeux anciens et abandonnés et les ramène à vie. Vous pouvez tous les jouer pour 4,99 $ par mois et cela vaut absolument chaque centime. Même si les seuls jeux auxquels vous allez jouer sont cette paire.

Les deux titres ont été développés par Beavertap Games, GameClub reprenant l’histoire.

Deux fanatiques de course de vitesse se sont rencontrés sur les forums TouchArcade, en compétition pour des temps de jeu de plus en plus bas, et ont décidé au lieu d’être rivaux, ils devraient unir leurs forces et créer leur propre jeu spécialement conçu pour être joué comme un défi de course de vitesse. C’est l’histoire d’origine de Beavertap Games, les créateurs originaux de […] Short Mikey.

L’idée principale derrière Mikey Shorts est simple – terminez les niveaux rapidement et collectez des pièces au fur et à mesure.

Dans Mikey Shorts, vous incarnez l’adorable Mikey (ce qui est amusant, les deux développeurs s’appellent également Mike) et vous exécutez, sautez et glissez à travers de nombreux niveaux. En chemin, vous collecterez des pièces qui sont utilisées pour débloquer différents déguisements cosmétiques, beaucoup rendant votre Mikey encore plus idiot que d’habitude.

Mikey Hooks s’est construit sur cette formule, avec des dizaines de niveaux à parcourir dans plusieurs environnements, des centaines de costumes cosmétiques à débloquer et un mode de course fantôme qui vous fera vous efforcer de réduire de dixièmes de seconde vos courses. Lorsque Mikey Hooks a été publié pour la première fois, il a été acclamé par la critique universelle, y compris par des sites qui ne couvraient généralement même pas les jeux mobiles.