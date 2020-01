Les jeux propriétaires de la série Xbox X joueront également sur Xbox One

Il fut un temps où le lancement d’une nouvelle génération de consoles signifiait être incapable de jouer les versions les plus récentes et les plus excitantes jusqu’à ce que vous ayez acheté la dernière console la plus chère. Microsoft a déclaré que ce ne serait pas le cas avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X, car de nouveaux jeux devraient fonctionner sur la famille d’appareils Xbox.

Dans une interview avec MCV, le chef des studios de jeux Xbox, Matt Booty, a déclaré que, «à mesure que le contenu sortira au cours de la prochaine année, deux ans, tous nos jeux, un peu comme un PC, joueront de haut en bas avec cette famille d’appareils. . “Le plan est que” si quelqu’un investit dans Xbox d’ici à [Series X] qu’ils sentent qu’ils ont fait un bon investissement et que nous nous y engageons avec du contenu. “

Ce n’est pas complètement à l’improviste – avant le lancement de la prochaine génération, Microsoft a mis l’accent sur son soutien à la compatibilité descendante (tout comme Sony avec la PS5) et l’initiative Xbox Play Anywhere a montré son engagement à faire versions d’origine disponibles sur Windows 10 ainsi que sur les consoles. Même l’approche de compatibilité croisée de la Xbox One X était le signe d’un changement dans le vent.

Jouez n’importe où

Cependant, jusqu’à présent, il n’était pas clair que Microsoft ne prévoyait pas de lancer des exclusivités propriétaires Xbox Series X aux côtés de la nouvelle console.

Il a déjà été confirmé qu’un des jeux compatibles Xbox Series X les plus attendus, Halo Infinite, fonctionnera sur les séries X, Xbox One et Windows 10. Maintenant, nous savons que ce sera l’approche de toutes les exclusivités propriétaires. Au moins pour un moment.

Les commentaires de Booty suggèrent qu’il pourrait y avoir un changement après quelques années, mais cette approche donnera aux joueurs Xbox le temps de passer volontiers à la prochaine génération plutôt que de les pousser sans ménagement.

Alors que les nouveaux jeux fonctionneront sur toutes les consoles Xbox, Microsoft prévoit toujours de souligner les avantages de les jouer sur la Xbox Series X plus puissante. Selon Booty, «l’approche consiste à choisir une ou deux IP sur lesquelles nous allons nous concentrer et assurez-vous qu’ils sont là au lancement de la console, en profitant de toutes les fonctionnalités. Et pour nous, ce sera Halo Infinite, ce qui est une grande opportunité.

«C’est la première fois en plus de 15 ans que nous lancons un titre Halo synchronisé avec une nouvelle console. Et cette équipe va certainement faire des choses pour profiter de [Series X]. “

Mais cela vaut la peine de se demander si cela suffira. L’approche “ compatible avec l’avenir ” de Microsoft bénéficiera certainement aux joueurs en faisant passer à la nouvelle génération un processus beaucoup moins perturbateur, mais cela enlève également une partie de l’incitation à la mise à niveau immédiate, en particulier pour ceux qui ont récemment migré vers la Xbox One X. à tout le moins, il est probable que les ventes de logiciels restent fortes, quels que soient les taux d’adoption.

Ni la Xbox Series X ni la PS5 n’ont de dates de sortie exactes pour le moment, mais leurs fenêtres de sortie signifient que nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle génération commence dans la période des vacances de 2020.