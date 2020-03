Les jeux Super Mario Bros. sont remasterisés pour Nintendo Switch

La Nintendo Switch pourrait bientôt devenir l’ultime Super Mario Bros. machine, car il y a des rumeurs selon lesquelles la plupart du catalogue de la série arrivera dans le système dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de la franchise. La Nintendo Switch possède son propre titre Super Mario incroyable sous la forme de Super Mario Odyssey, mais il existe de nombreux autres jeux de la franchise sur le système.

Les abonnés au service Nintendo Switch Online ont accès aux trois premiers jeux Super Mario Bros. sur la Nintendo Entertainment System, ainsi qu’à The Lost Levels, Super Mario World et Yoshi’s Island. Il y a aussi Super Mario Maker 2, Captain Toad: Treasure Tracker, Yoshi’s Crafted World, Mario + Rabbids Kingdom Battle, New Super Mario Bros.U Deluxe, Mario Tennis Aces et Luigi’s Mansion 3. Ainsi, le commutateur n’est pas vraiment mal pour Contenu Super Mario Bros.

2020 marque le 35e anniversaire de la série Super Mario Bros et Nintendo pourrait avoir d’énormes plans pour marquer l’occasion. Selon des rumeurs publiées par Eurogamer et VideoGamesChronicle, Nintendo prévoit de remasteriser la plupart du catalogue de Super Mario Bros. pour le Switch, ainsi que de publier un nouveau jeu Paper Mario. Selon les rumeurs, Super Mario Galaxy est censé être l’un des jeux remasterisés et un portage de Super Mario 3D World est en préparation. L’événement révélateur devait se produire à l’E3, mais Nintendo aura besoin d’un nouveau plan, maintenant que l’événement a été annulé.

En supposant que ce ne sont que les entrées principales de la série qui seront portées, il semble probable que Super Mario 64 pourrait être ajouté dans le cadre de l’ajout de jeux Nintendo 64 au service Nintendo Switch Online. Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy 2 nécessiteraient probablement des remasterisations HD pour être portés sur le commutateur. Nintendo a laissé entendre dans le passé que Super Mario Sunshine pourrait revenir sous une forme ou une autre. Les premiers jeux New Super Mario Bros. pourraient également justifier des ports et il ne faudrait probablement pas trop de travail pour mettre New Super Mario Bros. Wii aux normes graphiques modernes, car ses visuels tiennent toujours.

Nintendo prévoit déjà un ensemble de jouets Super Mario Bros.Lego pour 2020, il est donc clair que la société a de grands projets pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Les ports de jeux comme Super Mario 64 et Super Mario Galaxy seraient une affaire énorme pour les fans de Nintendo et feraient du Switch la machine ultime pour les fans de jeux de plate-forme. La seule question est maintenant de savoir quand Nintendo annoncera ces plans, en supposant qu’ils sont vrais?

Le 35e anniversaire de Super Mario Bros. aura lieu le 13 septembre 2020.

