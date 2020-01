Les jeux Tetris d’EA pour iPhone et Android cesseront bientôt de fonctionner, alors jouez plutôt à cette version – .

Tetris est sans doute le jeu vidéo le plus emblématique de tous les temps. Même les gens qui, autrement, évitent les jeux vidéo ont probablement joué au jeu de puzzle captivant à un moment donné de leur vie. Introduit à l’origine dans les années 1980, le fait que le jeu résonne encore aujourd’hui auprès des utilisateurs témoigne du gameplay simple et attrayant du titre.

Cela dit, si vous êtes un fan de Tetris qui a déjà acheté Tetris Premium ou Tetris Blitz sur l’App Store d’Apple ou via Google, vous ne pourrez jouer à aucun d’eux à partir du 21 avril 2020. Actuellement, les utilisateurs qui tirent l’une des applications ci-dessus est maintenant accueillie par un avertissement indiquant qu’un compte à rebours vers le verrouillage de l’application a commencé.

Le message apparaît également sur l’App Store lui-même comme un avertissement aux acheteurs potentiels et se lit en partie:

Bonjour les fans,

Nous avons eu un voyage incroyable avec vous jusqu’à présent, mais malheureusement, il est temps de vous dire au revoir. À partir du 21 avril 2020, l’application Tetris® d’EA sera retirée et ne sera plus disponible pour jouer. Veuillez noter que vous pourrez toujours profiter du jeu et utiliser tout élément existant dans le jeu jusqu’au 21 avril 2020. Nous espérons que vous avez tiré de nombreuses heures de plaisir de ce jeu et nous apprécions votre soutien continu. Je vous remercie!

Il y a maintenant beaucoup de raisons de détester EA – et EA Sports en particulier – mais ce qui se passe ici n’est pas une décision d’EA. En fait, EA ne possède pas réellement le jeu Tetris. Au contraire, il appartient à la société Tetris et son contrat de licence avec EA a finalement suivi son cours.

De plus, la société Tetris a annoncé l’année dernière un nouvel accord par lequel une société appelée N3TWORK deviendrait le développeur et l’éditeur exclusif de Tetris sur smartphones et tablettes.

Cela dit, si vous souhaitez jouer à une version de Tetris qui ne disparaîtra pas après quelques semaines, vous pouvez consulter la version gratuite de N3TWORK sur l’App Store pour les appareils iOS ou sur le Google Play Store pour les appareils Android.

Source de l’image: EA

.