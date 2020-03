Les jouets Baby Yoda peuvent être retardés en raison du coronavirus

Jouets bébé Yoda inspirés par le personnage bien-aimé de Le Mandalorien pourrait arriver en retard grâce aux retards causés par l’épidémie de coronavirus. Le personnage connu uniquement sous le nom de The Child a fait sa première apparition surprise à la fin de l’épisode de la première de la série Disney + Star Wars Mandalorian, et le monde est rapidement tombé amoureux de la petite créature verte affectueusement nommée d’après le sage Jedi Yoda.

Bien que la demande de jouets Baby Yoda ait immédiatement atteint un niveau de fièvre compréhensible, Disney s’est retrouvé dans la position inhabituelle de n’avoir aucune marchandise prête à être lancée au lancement, grâce au besoin de secret autour du personnage lui-même. La saison 1 de The Mandalorian est maintenant passée et cette demande ne semble pas avoir ralenti du tout, et récemment Disney a fait plaisir à de nombreux fans de Baby Yoda en révélant leur gamme complète de produits inspirés de The Child. Bien sûr, l’annonce est intervenue alors que la société a également réprimé le produit de contrebande Baby Yoda qui avait déjà inondé le marché.

Il semble maintenant que certains fans devront attendre un peu plus longtemps pour que leurs jouets officiels Baby Yoda arrivent. Comme l’a rapporté CNN, l’épidémie de coronavirus en Chine a perturbé la chaîne d’approvisionnement d’Hasbro et pourrait entraîner des retards sur la route. “Si les choses ne sont pas normales avant juin et juillet, il y aura des pénuries sur une litanie de jouets”, a déclaré à CNN l’expert du secteur, Jim Silver.

Silver a déclaré qu’il s’attend à une baisse de 5 à 10% de la production, car le coronavirus frappera les usines chinoises où Hasbro produit bon nombre de ses jouets. Pour sa part, Hasbro a déclaré aux investisseurs qu’ils “s’efforcent d’atténuer l’impact de la fermeture de nos usines de fabrication partenaires plus longtemps que prévu”. Les mesures sanitaires adoptées en Chine pour lutter contre la propagation du coronavirus ont entraîné la fermeture de nombreuses usines et également perturbé l’approvisionnement en matières premières.

Hasbro n’est bien sûr pas le seul à ressentir les effets du coronavirus. Aujourd’hui encore, MGM a annoncé avoir retardé la sortie mondiale du dernier film de James Bond No Time to Die jusqu’en novembre en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie. Sonic the Hedgehog a également reporté sa sortie en Chine sur les mêmes craintes. Dans l’ensemble, une gamme de produits technologiques fait face à des pénuries alors que le virus continue de faire des ravages auprès des fabricants du monde entier.

Dans l’ensemble, un petit retard dans la sortie d’une ligne de jouets n’est évidemment qu’une partie très mineure de ce qui devient une histoire mondiale majeure. L’industrie du divertissement se remettra bien sûr de tout coup financier qu’elle subira en raison du virus, et les gens recevront toujours leurs jouets, films et gadgets. Le Mandalorien les fans désireux de marchandises Baby Yoda peuvent être assurés qu’ils obtiendront leur propre enfant à terme.

Source: CNN

