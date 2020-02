Les joueurs de Mass Effect ont choisi Paragon Over Renegade dans 90% des cas

Il semble que la plupart Effet de masse les joueurs préfèrent être un Paragon qu’un Renegade, du moins selon John Ebenger. Le concepteur cinématographique EA a pesé sur la façon dont les fans de la série de jeux de rôle de science-fiction emblématique de Bioware choisiraient d’être un héros conventionnel plutôt qu’un voyou chaotique sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine, notant que les joueurs sélectionnaient plus souvent les options Paragon que Renegade. que non.

Dans la série Mass Effect, les joueurs pouvaient entièrement personnaliser de nombreux aspects du protagoniste commandant Shepard, y compris sa personnalité sous la forme d’options de dialogue et de choix moraux tout au long de l’histoire de trois jeux. Bien que l’objectif final global de la série Mass Effect, pour sauver la galaxie de la Voie lactée de la menace des Moissonneurs, soit resté le même, les détails exacts de la façon dont Shepard y est allé dépendaient du choix des joueurs parmi les deux options de code couleur les plus du temps. Les choix «Paragon» de couleur bleue valorisaient la paix, la diplomatie et plaçaient les besoins des différents coéquipiers de Mass Effect de Shepard avant les leurs, tandis que les options «Renegade» de couleur rouge permettaient aux joueurs de faire des ravages aveugles sur les ennemis, frappent les journalistes pour avoir remis en question les motifs de Shepard , et être généralement le plus gros con de la galaxie. Ces choix se sont maintenus tout au long des jeux, Shepard mettant fin à la série soit comme un noble exemple de la race humaine à son meilleur ou comme un voyou brutal seulement légèrement mieux que les menaces contre lesquelles ils luttent.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Toutes les fins de Mass Effect 3 expliquées

Comme John Ebenger l’a souligné sur sa page Twitter plus tôt cette semaine, la majorité des joueurs de Mass Effect ont choisi le premier, avec 92% d’entre eux exécutant un jeu Paragon. C’était en réponse à l’écrivain Webcomic David Michael Kinne notant avec humour que même dans un jeu qui permettait aux joueurs d’être le méchant, ils choisiraient toujours de “ménager et pardonner aux ennemis, de refuser de voler et de sélectionner les options de dialogue les plus amicales”. Ebenger a accepté de manière ludique, tout en déplorant le travail que lui et l’équipe de Bioware ont mis dans les choix et les parcours de l’histoire de Renegade, ce qui a souvent conduit Shepard à faire des choses grossières ou terribles dans Mass Effect. Découvrez le tweet ci-dessous:

La série originale Mass Effect a suscité d’innombrables éloges de la part des joueurs et des critiques pour ses choix narratifs, ce qui a créé un sentiment d’appropriation dans l’histoire du commandant Shepard et a encouragé plusieurs parties de l’histoire du jeu, même après la sortie de nouveaux versements. De plus, alors que beaucoup préféraient les options Paragon, les fans trouvaient souvent les scénarios Renegade les plus bizarres aussi divertissants, avec Shepard lançant des insultes humoristiques contre les personnages et accusant les propriétaires de magasins de discriminer les pauvres – bien que comme plusieurs moments indulgents dans la série Mass Effect, certains peuvent être difficiles à regarder.

D’une certaine manière, il est réconfortant de voir que même dans un jeu vidéo, les joueurs feront toujours des choix plus moraux, et cela montre à quel point les fans étaient attachés aux personnages et au monde de Mass Effect à son apogée. Pour beaucoup, le commandant Shepard n’était pas seulement un personnage jouable dans un jeu bien-aimé, mais une idée que même dans l’obscurité de la guerre, on peut se lever pour faire la bonne chose et amener les autres à être leur meilleur soi, et leurs choix tout en jouant reflétaient que . Pourtant, il peut être amusant d’être mauvais de temps en temps, et avec les rumeurs d’un remasterisation de la trilogie circulant sur Internet, il serait intéressant de voir si les joueurs ont continué sur la voie de la vertu dans Effet de masse ou peut-être essayez de vous promener du côté obscur qu’ils avaient rejeté auparavant.

Suivant: Le jeu Aliens d’Obsidian était comme un effet de masse avec plus d’horreur

Source: John Ebenger / Twitter

Mortal Kombat 11: voici à quoi ressemblera Spawn

A propos de l’auteur

J. Brodie Shirey est juste un homme simple qui essaie de se frayer un chemin dans l’univers, mais n’est-ce pas nous tous? Il vit actuellement à York, en Pennsylvanie et travaille comme lave-vaisselle à l’école intermédiaire de Shallow Brook. Il est un grand fan de bandes dessinées, de jeux vidéo et de science-fiction, et aime écrire des critiques sur son blog pendant ses heures creuses, du moins quand il n’écrit pas d’articles pour ScreenRant ou de scripts pour certaines de ses idées folles d’émissions de télévision.



Diplômé de la York County School of Technology, il a auto-publié plusieurs livres sur Amazon et a remporté une fois la première place à un salon régional de l’informatique pour un court métrage d’animation CGI. Il pourrait le publier un jour sur Youtube. Il espère que travailler pour ce site sera sa première étape dans le plus grand univers de l’écriture en ligne, car la technologie Megazord n’a pas encore été inventée et il ne semble pas avoir de pouvoirs de Force. Vous pouvez consulter son travail à The Uncanny Fox, acheter ses livres sur Amazon.com, voir ses scripts publiés sur Script Revolution, ou voir son portfolio ici ou ici. Il peut également être suivi sur Twitter @FoxUncanny.

En savoir plus sur J. Brodie Shirey