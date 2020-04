Les joueurs de Street Fighter 5 continuent de se faire interdire par Capcom

Professionnel Street Fighter V les joueurs continuent de se faire interdire par le développeur de la série Capcom, et cette dernière série d’interdictions est une réponse à un comportement particulièrement méchant. Lorsque même les sportifs d’esports rémunérés ne peuvent pas jouer à un jeu vidéo sans laisser le vitriol jaillir de leur bouche, il est encore plus difficile pour les gens de prendre le jeu aussi au sérieux que d’autres formes de médias mieux établies.

Depuis aussi longtemps que des tournois de jeux de combat comme EVO existent dans le monde de l’e-sport encore jeune, les joueurs de Street Fighter ont pris place sur certaines des tables les plus prestigieuses du domaine. Compte tenu de tout le travail accompli pour maîtriser un seul jeu et de leur merveilleuse opportunité de le battre contre d’autres professionnels du jeu pour gagner sa vie, cela déconcerte combien d’athlètes d’esports sont prêts à tout jeter sur l’immaturité émotionnelle et le sel. De nombreux joueurs de Street Fighter V, en particulier, ont été tout sauf des chats sympas ces derniers temps, obligeant Capcom à distribuer les interdictions les plus lourdes à sa disposition aux contrevenants les plus flagrants.

Récemment, le compte Twitter officiel de e-sport de Capcom a annoncé que les joueurs Dalauan Sparrow et Christina Tran – mieux connus sous le nom de LowTierGod et Ceroblast par leurs pairs et leurs fans – ont chacun été interdits à l’échelle mondiale de tous les “tournois et événements de Capcom dans des endroits à travers le monde”. La raison invoquée pour leurs interdictions simultanées (une rareté dans tous les sports) est qu’ils “ont fait des déclarations offensives en ligne”, ce qui est un peu léger. Comme résumé par Game Rant, Sparrow a été enregistré en train de faire une “diatribe transphobe” extrêmement détestable contre Tran après avoir perdu contre elle lors d’un match d’exhibition le 16 avril. Pendant ce temps, des images de Tran “utilisant des insultes raciales sur les cours d’eau” ont fait surface en réponse quelques jours plus tard. Les interdictions bien méritées de Sparrow et Tran seront maintenues pour une “période indéfinie, y compris cette année et au-delà”.

Capcom a peut-être fait un travail moins que brillant avec Street Fighter V lors de la sortie et du support post-lancement jusqu’à récemment, mais il n’y a pas de bon argument qui puisse suggérer que la société japonaise, sa division américaine ou sa branche esports ont favorisé le type d’environnement où deux professionnels adultes abattraient des groupes entiers de personnes au cours d’un jeu de combat. Bien qu’il puisse être difficile d’imposer des sanctions proportionnelles à leurs infractions, la réponse de Capcom est mesurée et rationnelle. Non seulement les équipes et les ligues d’esports vivent et meurent en fonction de leur capacité à attirer des sponsors, mais les tendances décontractées de Sparrow et Tran à recourir au discours de haine sont un mal plus large qui doit être éliminé une fois pour toutes de la communauté des joueurs traditionnels.

Après cette récente vague de mauvais goût Street Fighter V interdictions, on peut espérer que d’autres athlètes d’esports se considèrent mis en demeure pour ce qui est et ce qui n’est définitivement pas acceptable. Cependant, si d’autres éditeurs et ligues prenaient les remarques les plus invendables et généralement décevantes de leurs joueurs aussi sérieusement que Capcom est actuellement, les goûts de Sparrow et Tran tels qu’ils sont maintenant n’auraient probablement jamais été dans l’œil du public en premier lieu.

Source: Game Rant, Capcom