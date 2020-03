Les joueurs de Warzone découvrent des bunkers mystérieux

Call of Duty: Warzone les joueurs sont déjà à pied d’œuvre pour découvrir des secrets sur la carte, dont les plus importants jusqu’à présent sont plusieurs bunkers verrouillés auxquels personne ne sait encore accéder. Tout juste lancée hier, la variante Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare est un succès précoce auprès des fans, malgré quelques problèmes avec les lobbies du jeu et quelques bugs.

Warzone est le secret le plus secret d’Activision depuis un certain temps maintenant, avec des fuites et des rumeurs révélant son existence bien avant le lancement du jeu, seule sa date de sortie étant un secret. Il a été lancé sans trop de préambule le 10 mars en tant que jeu autonome gratuit, plutôt que simplement un mode pour ceux qui ont acheté Modern Warfare, mais nécessitant toujours un téléchargement d’environ 100 Go pour jouer.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Call of Duty Warzone: Gagnez de l’argent en pillage (la manière simple)

Mis à part les bizarreries du premier jour, Warzone a déjà des tonnes de joueurs actifs, et entre les deux pour être le dernier debout, ils prennent le temps de trouver ce qui est caché autour de la carte du jeu. Un fil sur Reddit consacré au catalogage de tous les œufs de Pâques du jeu a recueilli de nombreux secrets, y compris plusieurs bunkers mystérieux, dont beaucoup avec des claviers, que personne n’a pu ouvrir. Certains joueurs ont pris l’habitude de localiser autant de bunkers que possible autour de la carte, en les collectant sur Imgur, tandis que d’autres travaillent à ouvrir les portes. D’autres ont traqué un certain nombre de téléphones et d’ordinateurs portables utilisables sur la carte, et au moins certains spéculent que ces appareils pourraient être la clé pour entrer dans les bunkers.

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de pistes solides sur la façon d’accéder au trésor caché à l’intérieur des bunkers. Les joueurs ont déjà trouvé d’autres moyens de tirer le meilleur parti du jeu, cependant, trouvant des astuces pour obtenir le plus d’argent dans le nouveau mode Plunder et terminant des contrats sur la carte de Warzone pour plus de récompenses. Peut-être que le long du chemin, ils tomberont même sur un chemin à l’intérieur de ces portes de chambre forte.

Il ressort clairement du grand nombre de secrets et de stratégies déjà disponibles dans Call of Duty: Warzone que le développeur Infinity Ward traite le jeu comme un jeu à long terme plutôt que comme un module complémentaire bon marché pour Call of Duty: Modern Warfare. Le développeur a déjà ajouté une nouvelle option de mini-carte et la fonction populaire des pistolets akimbo à sa nouvelle bataille royale. En plus de cela, le jeu multiplateforme de Call of Duty: Warzone gardera, espérons-le, la communauté animée alors que de nouvelles mises à jour seront déployées pour ajouter encore plus de fonctionnalités au jeu.

Suivant: Modern Warfare ramène les pistolets à double arme Akimbo dans Warzone

Call of Duty: Warzone est maintenant disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Source: DougDagnabbit / Reddit, trogalicious / Imgur

Les nouveaux jeux Batman et Harry Potter allaient être révélés à l’E3 2020