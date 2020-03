Les joueurs PC de Combat Evolved obtiennent de nouvelles options rétro

Joueurs de Halo: Combat Evolved sera bientôt en mesure de choisir entre les sons de l’édition anniversaire mise à jour du jeu et les sons rétro que les joueurs se souviennent de l’original. Sorti en 2001 pour la première console Xbox de Microsoft, Halo: Combat Evolved a non seulement recadré la façon dont les développeurs abordaient le combat à la première personne, mais est également devenu une franchise de base de la bibliothèque Xbox.

La popularité de Halo a continué de croître au fil des ans, et bien que la franchise ne soit pas aussi bien considérée qu’elle l’était, il y a encore des milliers et des milliers de joueurs qui rejouent tous les deux les titres précédents de la série grâce à la Master Chief Collection et aussi attend activement le lancement du nouveau jeu Halo, Halo Infinite. Prévu pour arriver cette saison des fêtes aux côtés de la console de jeu Xbox Series X de Microsoft, Halo Infinite utilise le nouveau moteur de jeu SlipSpace du développeur 343 Industries afin de créer une véritable expérience de prochaine génération qui jettera les bases de la série Halo à l’avenir.

Cependant, pour les joueurs qui préfèrent jouer à des jeux à l’ancienne, une nouvelle mise à jour de la Master Chief Collection pourrait avoir exactement ce qu’ils désirent. Selon un blog de développement sur HaloWaypoint, deux nouveaux changements arriveront dans Halo: Combated Evolved, et l’un d’eux est la fonctionnalité très demandée pour avoir des sons Halo classiques en multijoueur. Cette nouvelle (ancienne) option sonore sera présentée sous la forme d’une bascule, de sorte que les joueurs pourront basculer entre les bruits rétro Halo ou les nouveaux sons de Halo: Combat Evolved Anniversary à volonté.

L’autre changement apporté à Halo: Combat Evolved serait une “refonte complète de l’interface de personnalisation H: CEA”, selon 343 Industries. Ces mises à jour arriveront en premier sur les joueurs PC et seront disponibles pour les joueurs Xbox One à une date ultérieure, mais le développeur avertit qu’en raison de l’énorme quantité de changements et de corrections de bugs apportés à tous les différents jeux de la Master Chief Collection, le nouveau la mise à jour pourrait être supérieure à 60 Go selon les jeux que le joueur a actuellement installés.

De nombreux joueurs ont probablement de bons souvenirs des premières parties de Xbox LAN et de la lutte contre trois de leurs amis à la fois sur les cartes Halo: Combat Evolved, tout le monde s’est coincé et a regardé ses propres minuscules carrés dans le coin de l’écran. Jouer une version mise à jour et fonctionnelle du premier jeu Halo apportera certainement de tels souvenirs à la surface, et même les joueurs qui n’étaient pas là lorsque ces titres FPS sont sortis peuvent maintenant apprécier leur valeur de divertissement pour la première fois. Ajouter des sons rétro à Halo: Combat Evolved’s le multijoueur ne fera qu’améliorer cette nostalgie, et les fans ne l’auraient pas autrement.

