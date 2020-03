Les Kindle d’Amazon sont tombés à des prix bas, et économisez 48 $ sur Kindle Unlimited – .

Que vous soyez ou non membre d’Amazon Prime, le fantastique service Kindle Unlimited de la société coûte 9,99 $ par mois. Il ne fait aucun doute que cela vaut chaque centime et plus, compte tenu de ce que vous obtenez pour votre argent.

Les abonnés Kindle Unlimited bénéficient d’un accès illimité à des milliers de livres audio via Audible ainsi qu’à plus d’un million de livres Kindle, et vous pouvez y accéder sur n’importe quel Kindle ainsi que sur tout appareil prenant en charge l’application Kindle d’Amazon. Des iPhones et iPads aux ordinateurs et à peu près tous les appareils Android auxquels vous pouvez penser, s’il a un écran, il a probablement une application Kindle.

Que vous lisiez un livre par mois ou 100, Kindle Unlimited est une valeur formidable à 9,99 $ par mois. Cela dit, les lecteurs de . Deals ne paient jamais le prix fort. Amazon propose actuellement une offre spéciale à durée limitée qui vous permettra d’économiser une tonne d’argent lorsque vous payez plus d’un mois. Vous savez comment Disney + coûte 6,99 $ si vous payez mensuellement mais seulement 69,99 $ si vous payez pour une année complète? C’est la même idée.

En utilisant le plan mensuel, 6 mois de Kindle Unlimited vous coûteraient normalement environ 60 $. Avec cette offre, vous obtenez 6 mois pour 56,94 $. Bien sûr, vous pouvez économiser beaucoup plus si vous obtenez un an ou deux. 1 an de Kindle Unlimited coûte 107,89 $ au lieu d’un peu moins de 120 $ et 2 ans, 191,81 $, soit une économie de près de 50 $!

Cet accord ne durera pas très longtemps, alors profitez-en bien pendant que vous le pouvez. Et pendant que vous y êtes, le tout nouveau Kindle d’Amazon et le Kindle Paperwhite imperméable à l’eau sont tous les deux à des prix très bas en ce moment.

Kindle Paperwhite

Notre Kindle Paperwhite le plus fin et le plus léger à ce jour, avec un design élégant et moderne pour que vous puissiez lire confortablement pendant des heures. Comprend notre signature 300 ppp, un écran Paperwhite sans reflets, un texte de qualité laser et deux fois plus d’espace de stockage que la génération précédente. De plus, une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures.

Avec le Kindle Paperwhite étanche, vous êtes libre de lire et de vous détendre dans plus d’endroits, y compris la plage, la piscine ou le bain. Paperwhite est classé IPX8 pour protéger contre une immersion accidentelle dans un maximum de deux mètres d’eau douce pendant jusqu’à 60 minutes.

Désormais, avec Audible, Kindle Paperwhite vous permet de basculer facilement entre la lecture et l’écoute via des haut-parleurs ou des écouteurs compatibles Bluetooth.

Ajustez la taille et la gras du texte et lisez avec des polices exclusives Kindle, ajustées à la main pour offrir une lisibilité maximale. Whispersync vous permet de basculer de manière transparente entre la lecture et l’écoute sur votre Kindle et votre application Kindle sans perdre votre place (nécessite une connexion Wi-Fi ou Wi-Fi + gratuite).

Trouver de nouvelles histoires n’a jamais été aussi simple avec Kindle. Profitez d’un accès à des titres exclusifs Kindle que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les membres Prime ont un accès illimité à plus d’un millier de livres, magazines et plus encore. Avec Kindle Unlimited, accédez à plus d’un million de titres et à des milliers de livres audio.

Une liseuse Kindle avec Wi-Fi est un excellent choix si vous disposez déjà d’une connexion Internet haut débit et d’un routeur sans fil dans votre maison.

La connectivité cellulaire Wi-Fi + gratuite utilise les mêmes signaux sans fil que les téléphones portables, mais sans frais ni engagements mensuels – Amazon paie pour la connectivité cellulaire. L’utilisation de la connectivité sans fil pour rendre d’autres services disponibles, tels que la livraison sans fil de documents personnels, peut nécessiter des frais supplémentaires. Pour plus d’informations, consultez la section Connectivité et disponibilité des conditions d’utilisation des appareils Amazon.

Conçus par Amazon pour s’adapter parfaitement à votre Kindle, ces housses minces et ajustées se fixent en toute sécurité et se replient pour une lecture à une main. Ils mettent automatiquement votre Kindle en veille lorsqu’il est fermé et se réveille à l’ouverture, ce qui facilite le retour à votre histoire.

Un tout nouveau Kindle

Découvrez le Kindle, maintenant avec un éclairage avant réglable intégré pour lire à l’intérieur et à l’extérieur et à plus de moments de la journée. Conçu spécialement pour la lecture, le Kindle dispose d’un écran tactile non éblouissant qui se lit comme du vrai papier, même en plein soleil.

Découvrez de superbes lectures et des exclusivités Kindle. Les membres Prime bénéficient d’un accès illimité à plus d’un millier de livres, magazines et plus encore. Kindle Unlimited propose plus d’un million de titres et des milliers de livres audio. Avec Whispersync, passez de Kindle à l’application Kindle sans perdre votre place (nécessite une connexion Wi-Fi).

Avec Audible, Kindle vous permet de basculer de manière transparente entre la lecture et l’écoute via des haut-parleurs ou des écouteurs compatibles Bluetooth.

Conçus par Amazon pour s’adapter parfaitement à votre Kindle, ces housses minces et ajustées se fixent en toute sécurité et se replient pour une lecture à une main. Ils mettent automatiquement votre Kindle en veille lorsqu’il est fermé et se réveille à l’ouverture, ce qui facilite le retour à votre histoire.

Une seule charge dure jusqu’à quatre (4) semaines, basée sur une demi-heure de lecture par jour sans fil désactivé et le réglage de l’éclairage à 13. L’autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres d’éclairage et de l’utilisation du sans fil. Le streaming de livres audio audibles via Bluetooth réduira la durée de vie de la batterie.

Prend en charge les réseaux ou points d’accès Wi-Fi publics et privés qui utilisent les normes 802.11b / g / n avec prise en charge de la sécurité WEP, WPA et WPA2 à l’aide de l’authentification par mot de passe ou de la configuration protégée Wi-Fi (WPS).

.