Les législateurs européens redoublent d’efforts pour un chargeur de smartphone commun, rejetant les arguments d’Apple

Le Parlement européen va de l’avant avec sa pression pour un connecteur standardisé pour tous les smartphones. TechCrunch rapporte que le Parlement demande à la Commission européenne d’adopter des règles «renforcées» d’ici juillet. Cela vient après qu’Apple ait publiquement dénoncé cette idée il y a à peine une semaine.

La résolution a été approuvée par 582 voix contre 40 voix jeudi. L’essentiel de l’argument est que les députés font pression pour un connecteur normalisé depuis plus d’une décennie, et il est désormais «urgent» que des mesures de réglementation soient enfin mises en place. De telles mesures réglementaires réduiraient les déchets électroniques et permettraient aux citoyens de l’UE de “participer pleinement à un marché intérieur efficace et fonctionnant bien”, affirment les députés.

La semaine dernière, Apple a répondu aux efforts de l’UE pour imposer un connecteur unique normalisé pour les smartphones, affirmant que «la réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur étouffe l’innovation». Apple a également fait valoir qu’un connecteur commun gênerait les consommateurs et provoquerait des quantité de déchets électroniques due au fait que les utilisateurs d’iPhone doivent abandonner leurs câbles Lightning, leurs dongles et leurs accessoires existants. Il s’agit d’un contrepoint direct à l’argument selon lequel un connecteur standard réduirait les déchets électroniques.

Le Parlement a visé directement l’affirmation d’Apple selon laquelle un chargeur standard étoufferait l’innovation:

La Commission, sans entraver l’innovation, devrait veiller à ce que le cadre législatif d’un chargeur commun soit régulièrement examiné afin de tenir compte du progrès technique; rappelle l’importance de la recherche et de l’innovation dans ce domaine pour améliorer les technologies existantes et en proposer de nouvelles.

Le Parlement demande également que la Commission européenne se concentre également sur la recharge sans fil, afin d’assurer l’interopérabilité et que les chargeurs sans fil ne soient pas limités à une marque ou à un type d’appareil.

La résolution dit finalement que les consommateurs ne devraient pas être tenus d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque nouvel appareil. Bien sûr, les propriétaires d’iPhone n’ont pas eu à acheter de nouveaux chargeurs depuis qu’Apple est passé à Lightning avec l’iPhone 5 en 2012. Néanmoins, avec la plupart des téléphones Android évoluant vers l’USB-C, il est clair qu’Apple est la cible des efforts de l’UE .

Apple a changé l’iPad Pro en USB-C en 2018 et le MacBook Pro en 2016, mais l’iPhone utilise toujours le connecteur Lightning propriétaire. Un récent rapport de Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple pourrait supprimer complètement le connecteur de l’iPhone dès 2021.

