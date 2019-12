Les licences à vie de Cerberus payantes expirent, les clients sont fous (mise à jour: les plaintes ont été supprimées du forum)

Quatre ans après que Cerberus a fait la une des journaux en annulant les licences gratuites à vie, l'application de sécurité des appareils est de retour sous les projecteurs pour les mêmes pratiques commerciales douteuses. Cette fois, il a commencé à révoquer les licences à vie payées, en partie sans en informer au préalable les clients.

À l'époque où l'application de récupération et de verrouillage de l'appareil avait annulé les abonnements à vie gratuits, il était rapide de s'assurer que «les licences payantes ne sont pas affectées», mais il semble que ce ne soit qu'une exemption temporaire. Au cours des derniers jours, quelques clients se sont rendus sur le forum d'assistance de Cerebus pour signaler qu'ils avaient reçu des e-mails leur disant que leurs licences à vie payantes expiraient bientôt. D'autres n'ont même pas reçu ces messages et ont seulement remarqué que leur accès au service avait soudainement une date d'expiration dans les paramètres de l'application Cerberus. Il est probable que beaucoup plus de gens ne se rendront pas compte que leurs licences sont révoquées avant d'avoir besoin du service pour trouver et verrouiller leurs téléphones.

Un pronostiqueur nous a fait part de la situation et nous a offert une réponse de Cerberus, qui a répondu à sa demande sur la façon dont sa licence à vie achetée en août 2011 pourrait expirer avec le message suivant:

Cerberus affirme que les "licences à vie" ne durent pas réellement toute une vie et expireraient après huit ans. Cependant, dans les termes et conditions publiquement visibles d'octobre 2011, actifs lorsque notre pronostiqueur a acheté le service, la société n'a pas du tout indiqué de date d'expiration (elle a toutefois déclaré que la licence était "révocable"). Même si une date avait été mentionnée, quelque chose qui expire après un certain laps de temps ne devrait pas être considéré comme une "licence à vie" et masquer une date d'expiration dans le ToS serait au mieux trompeur.

En regardant la liste des applications Android Market de novembre 2011, Cerberus a même annoncé que l'application venait "sans frais mensuels, juste un paiement unique" (suédois, traduit par Google):

Il s'agit d'un essai gratuit d'une semaine, puis vous pouvez acheter une licence à vie pour un prix modique (2,99 €) dans l'application: pas de frais mensuels ou annuels, juste un paiement unique. La licence est liée à votre compte Cerberus, et si vous avez plus d'appareils, vous pouvez tout lier (jusqu'à 5) au même compte.

De plus, la société fait honte à ses clients en leur faisant croire qu'ils paient trop peu (même s'ils ont payé le prix fixé par Cerberus!), Et maintenant c'est leur travail de "continuer à soutenir le développement" du service en souscrivant à nouveau. Cerberus détourne ses propres mauvaises décisions commerciales vers ses titulaires de licence.

Venant main dans la main avec le ton global et passif-agressif de l'e-mail, il y a aussi la fausse excuse de "nous ne pensions pas que Cerberus durerait aussi longtemps" – comme si c'était la faute des clients si l'entreprise avait mal calculé son propre succès. . Cela implique que Cerberus ne croyait pas en son produit et pensait qu'il ne serait pas en mesure de fournir le service à vie, donc il n'a même pas essayé de facturer un prix correct.

Il n'y a aucune mention d'une date d'expiration dans l'e-mail d'activation de la licence à vie.

Le problème d'expiration ne semble affecter que les comptes les plus anciens qui atteignent actuellement huit ans. Lorsque l'un des membres de notre équipe a vérifié la date d'expiration de sa licence achetée en 2015, il n'en a pas trouvé – jusqu'à présent. Cela montre que Cerberus n'est pas du tout transparent sur cette politique de huit ans.

Bien sûr, le développement d'applications coûte des tonnes d'argent et les abonnements à vie ne sont pas utiles lorsque votre service implique des serveurs et d'autres coûts de fonctionnement, mais la révocation des licences payées sans préavis et le fait de mentir carrément à propos d'une date d'expiration précédemment non communiquée n'est pas la solution. C'est toujours vrai même si huit ans de service "pour le prix d'une bière" sont une très bonne affaire.

Si Cerberus veut voir des exemples positifs sur la façon de communiquer avec les clients dans de tels cas, il ne devrait pas chercher plus loin que Enpass ou 5217.