Les licenciements surprise d’Expedia; La nouvelle épicerie d’Amazon; et gros salaires des travailleurs de la technologie – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Dans une décision surprise, le site de voyage basé à Seattle, Expedia, a licencié environ 12% de ses effectifs cette semaine, dont 500 à Seattle. Le président Barry Diller avait qualifié la société d ‘«organisation gonflée» lors d’un récent appel aux résultats. On dirait qu’il sévit et veut plus de concentration, plus de profits et moins d’efforts gaspillés.

Amazon a ouvert une nouvelle épicerie à Seattle cette semaine mais… il manquait quelque chose. Nous examinons Amazon Go Grocery, qui s’appuie sur la chaîne de dépanneurs Amazon Go de l’entreprise. Ce magasin a plus de nourriture, et même des chariots d’épicerie, mais vous ne trouverez toujours pas de ligne de paiement.

Une nouvelle enquête du Département fédéral du travail révèle que les travailleurs de la technologie de la région de Seattle font une rémunération totale annuelle moyenne de près de 280 000 $ par an. Ce chiffre dépasse les autres professions de la région de Seattle et dépasse même la référence pour les salaires élevés, les travailleurs financiers à New York.

Avec Todd Bishop de ., Monica Nickelsburg et Kurt Schlosser. Montage et production audio par Curt Milton. Musique de Daniel L.K. Caldwell.