Les listes Google Maps afficheront un avertissement «temporairement fermé» lors d’une épidémie de coronavirus – .

Google Maps permet désormais aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour leurs fiches grâce à des avertissements de fermeture temporaire.

La fonctionnalité peut être très utile lors de la planification de déplacements dans les magasins pendant l’épidémie de coronavirus, car elle permettra aux utilisateurs de savoir si certains de leurs lieux préférés sont fermés pendant les verrouillages et les quarantaines.

Des listes similaires peuvent également être affichées dans la recherche et les cartes pour d’autres emplacements, car Google utilise également les données des gouvernements et d’autres sources pour mettre à jour les heures d’ouverture de diverses entreprises.

Vous pouvez devenir fou de l’isolement prolongé, mais rester en sécurité à l’intérieur est beaucoup mieux que d’avoir à faire face à la nouvelle infection imprévisible des coronavirus. COVID-19 tue principalement des hommes et en particulier des personnes âgées qui ont un ou plusieurs problèmes de santé. Mais nous voyons de nombreux rapports détaillant les décès inattendus dans d’autres catégories d’âge. Même ceux qui finiront par guérir pourraient connaître des phases plus graves de la maladie avant que leur système immunitaire ne prévale. Rester à la maison est la meilleure chose que vous puissiez faire pour assurer la sécurité de tous les autres. Si vous devez sortir, vous devez planifier à l’avance chaque voyage afin d’être aussi efficace et fiable que possible. Faites des listes d’épicerie et d’articles de première nécessité, utilisez des désinfectants pour les mains pendant que vous êtes absent et portez des masques si et quand vous le pouvez. Avant de quitter votre domicile, vous pouvez également consulter Google Maps, car l’application peut vous fournir des informations détaillées sur les magasins que vous envisagiez de visiter. L’application a déployé des fonctionnalités supplémentaires il y a quelques semaines pour permettre aux propriétaires d’entreprise de modifier leurs listes à la lumière de l’épidémie imminente de coronavirus. Et maintenant, l’application vous indiquera si un magasin est temporairement fermé.

Google a récemment annoncé qu’il utiliserait les données des gouvernements et d’autres sources faisant autorité dans la recherche et les cartes pour indiquer aux utilisateurs si un emplacement est temporairement fermé. La fonctionnalité a maintenant été ajoutée à Google Maps, explique 9to5Google, afin que les propriétaires d’entreprise puissent mettre à jour leurs listes eux-mêmes.

Google a répertorié une page d’aide pour aider les propriétaires d’entreprise qui cherchent à informer leurs clients que leur entreprise sera temporairement fermée pendant l’épidémie. L’ensemble du processus est simple, et tout ce que vous avez à faire pour marquer votre entreprise comme temporairement fermée est de vous connecter à Google My Business, d’accéder au menu Infos et de rechercher la fermeture de cette entreprise sur Google.

Les propriétaires d’entreprise qui ont été forcés de fermer leurs magasins en raison de l’épidémie de COVID-19 devraient l’utiliser pour avertir les clients de ne pas s’aventurer vers leur emplacement. Moins vous passerez de temps à l’extérieur, plus vous serez en sécurité, il est donc inutile de conduire ou de marcher vers une entreprise qui n’est pas ouverte.

Pendant que nous y sommes, Google Maps peut également vous aider à trouver des restaurants qui livrent de la nourriture pendant l’épidémie, une fonctionnalité qui pourrait réduire davantage vos déplacements à l’extérieur. Enfin, Google Maps affiche également des avertissements COVID-19 lorsque vous recherchez des hôpitaux ou des médecins.

