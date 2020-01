Les livraisons de Mac ont chuté en 2019 malgré la croissance globale de l’industrie des PC, selon IDC et Gartner

International Data Corporation (IDC) a dévoilé ses données du quatrième trimestre 2019 aujourd’hui, décomposant l’industrie des PC pendant la saison des Fêtes. Selon les données, les expéditions de PC ont augmenté de 4,8% au cours du trimestre, atteignant 71,8 millions d’unités. Il s’agit du «volume d’expédition d’un trimestre le plus élevé en quatre ans», explique IDC, mais Apple n’a pas pu bénéficier de cette croissance à l’échelle de l’industrie.

Pour le quatrième trimestre 2019, la société n ° 1 était Lenovo, qui a enregistré une croissance de 6,5% d’une année sur l’autre pour atteindre 17,8 millions d’expéditions. HP est arrivé au deuxième rang, suivi de Dell au troisième rang, avec 17,17 millions et 12,46 millions d’expéditions respectivement.

Apple a complété le top quatre, IDC estimant les livraisons du quatrième trimestre 2019 à 4,7 millions d’unités, en baisse de 5,3% d’une année sur l’autre. Selon les données IDC, Apple détient 6,6% du marché des PC, contre 7,3% par rapport au quatrième trimestre 2018.

Les volumes de Mac d’Apple ont connu une baisse au 4T19 avec 4,7 millions d’unités expédiées, en baisse de 5,3% d’une année sur l’autre. La dynamique continue d’Apple dans l’espace iPad et iPhone a cependant plus que compensé ses défis avec les volumes Mac.

Pour l’ensemble de l’année, les expéditions de PC ont augmenté de 2,7%, selon les données IDC à l’échelle mondiale. Cela fait de 2019 la «première année complète de croissance des PC» depuis 2011. Apple a lui-même connu une baisse de 2,2% pour 2019 dans son ensemble, avec des expéditions annuelles estimées à 17,68 millions.

Pendant ce temps, les données de l’industrie PC de Gartner racontent une histoire similaire. Les données de Gartner suggèrent que les expéditions mondiales de PC ont augmenté de 2,3% pour le quatrième trimestre 2019 et de 0,6% pour toute l’année. L’entreprise estime les expéditions mondiales à 70,6 millions. Pour Apple en particulier, les données de Gartner indiquent des livraisons de 5,26 millions d’unités, soit une baisse de 3% d’une année sur l’autre et une part de marché de 7,5%.

Pour 2019 dans son ensemble, Gartner estime les livraisons d’Apple à 18,35 millions d’unités, ce qui est légèrement plus optimiste que IDC.

Si vous limitez les choses aux seuls États-Unis, les données de Gartner indiquent qu’Apple a expédié 2,13 millions d’unités pour le quatrième trimestre 2019, ce qui représente en fait une augmentation de 0,8% d’une année sur l’autre et digne d’une part de 13,6% de l’industrie des PC. Cela en fait la quatrième entreprise derrière Lenovo, HP et Dell.

En fin de compte, le consensus entre Gartner et IDC semble être que toute l’industrie du PC a connu une croissance tout au long de 2019 et au quatrième trimestre, mais Apple n’a pas été en mesure de tirer parti de cela. Néanmoins, les données des deux points de vente sont basées sur des estimations et des données sur la chaîne d’approvisionnement et doivent être traitées avec un certain scepticisme. Apple ne signale plus les ventes d’unités Mac, ce qui rend presque impossible la vérification de l’exactitude des données de Gartner et IDC.

