Les livraisons d’iPhone rebondissent en Chine et les livraisons d’Android chutent

Malgré les mauvais présages posés par des retards possibles dans les prochains appareils d’Apple en raison de la crise des coronavirus, il semble que le problème ne sera pas dans sa chaîne de production en Chine.

Les usines de Foxconn, l’un des principaux fournisseurs de celles de Cupertino, sont lentement revenus à la normale. Cependant, les usines en Chine des entreprises qui travaillent pour Apple ont réussi à augmenter la distribution de l’iPhone, son terminal phare, jusqu’à 19% de plus en mars par rapport à la même période l’an dernier. Au total, 2,5 millions d’unités.

Ce sont les données que Bloomberg a calculées sur la base de données mensuelles de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication, un groupe de réflexion du gouvernement asiatique. L’environnement économique regorge de données sur l’entité, ce qui fait que les expéditions de smartphones – y compris les mobiles Android – ont baissé de 22%, à 21 millions d’appareils distribués.

Données de mars jeter un rayon d’optimisme après février a affiché des chiffres pires. C’est en ce mois que la séquestration décrétée par l’administration chinoise est devenue plus sensible, au milieu de la crise des coronavirus et avec la fermeture des usines pendant les vacances prolongées par le Nouvel An chinois. La distribution de l’iPhone a donc chuté de plus de 60% en glissement annuel.

Fin mars, plus de 200 000 travailleurs ont rejoint l’un des principaux complexes Foxconn en Chine, l’iPhone City, situé à Zhengzhou. Là la distribution s’élève à 300 000 iPhone par jour, un chiffre similaire à celui enregistré juste avant l’éclatement de la crise des coronavirus.

Bloomberg a rappelé ce lundi qu’en 2020 Apple présentera 2 autres modèles d’iPhone moins chers, en plus des successeurs eux-mêmes pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Parmi ces terminaux plus modestes pourrait être l’iPhone SE, le nom qui selon certains médias a été divulgué et qui baptisera définitivement le nouveau terminal à bas prix de la firme.

En ce sens, l’environnement économique a prévenu que le lancement de nouveaux terminaux Apple sur le marché pourrait être retardé de quelques semaines en raison de la crise des coronavirus. Cependant, les sources consultées par le portail ont souligné que le retard ne serait pas significatif et entrerait dans les délais fixés par la société Apple.

