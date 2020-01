Les livres de 100 auteurs espagnols deviennent du domaine public en 2020

Lorsqu’un auteur décède, son œuvre reste propriété de ses héritiers ou de ceux qui en sont propriétaires. Cependant, pour éviter tout abus de ce droit, en Espagne, le droit d’auteur sur les œuvres littéraires expire à 70 de la mort de son auteur.

Cela signifie que lorsque ces droits prennent fin, ils deviennent du domaine public et n’importe qui peut reproduire, publier ou adapter ces œuvres librement. Dans le cas espagnol, les droits des auteurs décédés en 1939 deviennent du domaine public en 2020.

Et cela affecte environ 181 auteurs selon le Bibliothèque nationale d’Espagne, parmi lesquels se distinguent Antonio Machado, Juan Gutiérrez Gili, José Izquierdo Durán, Pedro Moyano ou Joaquim Ruyra. La liste complète peut être consultée ici.

Comme je l’ai dit, le fait que les œuvres de ces auteurs et d’autres décédés il y a plus de 70 ans soient du domaine public implique que vous pouvez les télécharger gratuitement sur internet, comme nous l’avons vu dans des articles précédents tels que Public domain: livres gratuits et légaux à télécharger et à lire librement. Et bien que les livres du domaine public en 2020 mettent un certain temps à être disponibles, vous pouvez maintenant télécharger les livres précédents.

Où télécharger des livres du domaine public

Que vous soyez ou non un utilisateur de Kindle, sur Amazon, vous trouverez des livres électroniques gratuits du domaine public. Dans la section eBooks Kindle gratuits, il y a des livres d’auteurs espagnols et étrangers en espagnol, catalan, galicien ou basque mais aussi en anglais ou en français.

Si vous êtes un utilisateur Mac, iPhone ou iPad, le iBooks Store Il propose également des livres du domaine public gratuits en plusieurs langues, dont l’espagnol.

Dans Domaine public Vous trouverez des œuvres du domaine public à télécharger en plusieurs langues et formats. Il se nourrit de plusieurs sources, donc son catalogue est vaste.

Un autre bon catalogue est celui de Archive Internet. Dans votre section Livres Vous trouverez des œuvres du domaine public de différentes époques et en plusieurs langues, bien que la majorité soit l’anglais, avec plus de 2 millions d’œuvres. Cependant, il y a plus de 170 000 œuvres en français, plus de 100 000 en allemand et 54 000 en espagnol.

Avec un catalogue plus petit mais attention aux détails, Je choisirais propose des œuvres d’auteurs classiques, espagnols et d’autres pays que vous pouvez télécharger en PDF, ePub ou MOBI avec un édition soigneuse.

