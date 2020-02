Les lois britanniques sur les drones: où pouvez-vous et ne pouvez-vous pas piloter votre drone?

Garder une trace des dernières lois britanniques sur les drones peut être délicat, avec une nouvelle législation et des pouvoirs de police qui ont récemment changé le paysage juridique des drones. Heureusement, nous avons rassemblé toutes les dernières modifications apportées à la loi sur les drones et avons également suggéré les meilleures applications pour vous aider à décider où piloter votre drone en toute sécurité. (Pas au Royaume-Uni? Faites défiler jusqu’à la fin de la page pour en savoir plus sur les lois sur les drones dans votre région).

L’utilisation d’un drone pour capturer des images aériennes et des vidéos est un excellent moyen d’améliorer votre photographie – ils peuvent fournir de nouveaux points de vue passionnants sur les sujets, ainsi que donner accès à des endroits autrement inaccessibles.

Mais contrairement à votre appareil photo ordinaire, vous ne pouvez pas simplement déballer votre nouveau drone, le charger et le retirer pour son premier vol; il y a un certain nombre de tâches importantes que vous devez effectuer pour vous assurer que vous respectez les dernières lois britanniques sur les drones.

Avec les nouveaux pouvoirs de police, les lois sur les drones et les grosses amendes sur place désormais en vigueur, il est plus important que jamais de savoir où vous en êtes et ce qui est exigé de vous en tant que pilote de drone. Bien que cela puisse sembler intimidant, tout est en fait assez simple. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le vol de drones légalement et en toute sécurité au Royaume-Uni.

(Crédit d’image: CAA)

Les lois britanniques sur les drones: les bases

Gardez votre drone en vue directeNe volez pas à plus de 120 mètres au-dessus du solÉvitez de voler à moins de 50 mètres des personnes, des bâtiments et des voituresNe volez pas à moins de 150 mètres de bâtiments et de foulesVous avez maintenant besoin d’un ID d’opérateur de drone pour les drones de 250g à 20kg

Les informations de base les plus importantes pour vous familiariser avec le Code Drone, qui décrit clairement ce que vous devez et ne devez pas faire lorsque vous pilotez un drone. Ces informations indiquent également clairement où vous pouvez et ne pouvez pas piloter légalement votre drone. En un mot, suivez ce guide simple à tout moment et vous n’aurez aucun problème.

Lorsque vous volez, votre drone doit toujours rester dans une ligne de visée visuelle sans aide et ne pas voler à plus de 400 pieds (120 mètres) et à une distance de 500 mètres (1640 pieds). Avec la plupart des drones, vous pouvez définir ces paramètres pour vous empêcher de les dépasser.

Lorsque vous volez, vous ne devez jamais voler à moins de 50 m (150 pieds) de personnes ou de propriétés. Il est recommandé de ne pas survoler les gens. Pour les foules de personnes et les zones bâties, vous ne devez jamais voler à moins de 150 m (500 pieds), ce qui signifie que vous ne pouvez pas survoler légalement ces zones.

La UK Civil Aviation Authority a publié un code de drone de trois pages avec des guides visuels pratiques comme celui-ci. (Crédit d’image: CAA)

Pour les aéroports, les choses sont un peu différentes pour des raisons évidentes. Autour de tous les aérodromes et aéroports, il y a une zone d’exclusion (espace aérien restreint) de 2 à 2,5 milles marins, avec une exclusion de 5 km de long et 1 km de large aux deux extrémités de chaque piste.

L’espace aérien restreint signifie que vous ne pouvez pas voler dans ces endroits à moins d’avoir obtenu la permission de l’autorité compétente. Il s’agit notamment des aéroports, des infrastructures essentielles et des installations militaires. Tenez compte de tout cela, et tout ira bien – tant que vous avez enregistré votre drone …

(Crédit d’image: Future)

Législation britannique sur les drones: le système d’enregistrement des drones

Pour les drones de 250g à 20kg, vous avez maintenant besoin d’un identifiant de flyer validePour l’obtenir, vous devez passer un test en ligne et payer 9 £ par anLe test en ligne ne doit être effectué que tous les trois ansLe poids de 249g du DJI Mavic Mini signifie qu’il n’a pas besoin d’un identifiant de flyer

Les nouvelles lois britanniques sur les drones sont entrées en vigueur le 30 novembre 2019. Celles-ci obligent toute personne qui utilise un drone pesant entre 250 g et 20 kg à passer un test de sécurité en ligne composé de 20 questions à choix multiples et à s’inscrire en tant qu’opérateur de drone et flyer.

Pesant à peine 249 g, le DJI Mavic Mini est donc exempté de cette loi.

L’identifiant de l’opérateur doit être clairement affiché sur votre ou vos drones. Cela signifie qu’il est désormais illégal de piloter un drone au Royaume-Uni sans répondre à ces nouvelles exigences, à moins que votre drone ne pèse 249 g ou moins, vous ne volez qu’à l’intérieur ou dans une zone sécurisée.

Le coût du test et l’obtention des identifiants opérateur et dépliant est de 9 £ par an, et le test en ligne ne doit être effectué que tous les trois ans. Pour plus d’informations sur les nouvelles lois, pour passer le test en ligne et obtenir un identifiant d’opérateur et de dépliant, visitez la page officielle de l’Autorité de l’aviation civile.

(Crédit d’image: Future)

Les lois britanniques sur les drones: de nouveaux pouvoirs de police

Les forces de police de tout le pays ont reçu de nouveaux pouvoirs pour débarquer, inspecter et saisir des drones grâce à la nouvelle législation – le Traffic Management and Unmanned Aircraft Bill. Ils ont également de nouveaux pouvoirs d’arrêt et de fouille dans les aéroports, les prisons et d’autres endroits restreints.

Les pilotes de drones pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour des infractions telles que le fait de ne pas avoir ou d’afficher une carte d’identité de drone sur des drones de plus de 249 g, de ne pas pouvoir fournir la preuve des autorisations et des exemptions et, bien sûr, pour voler dangereusement et / ou dans des endroits restreints.

(Crédit d’image: Future)Tous les nouveaux drones DJI de plus de 250 g incluront la technologie AirSenseCe système vous aidera à vous alerter de tout avion à moins de miles de votre droneNATS Drone Assist et UAV Forecast sont également des applications utiles pour les pilotes de drones

Les drones volants ne sont pas sorciers, et dans de nombreux cas, avoir une connaissance à jour du code des drones et une dose de bon sens à l’ancienne vous gardera, votre drone et tout le monde en sécurité.

Dans un avenir proche, DJI introduira un nouveau système d’alerte dans les drones grand public appelé DJI AirSense. Ce système utilise la technologie ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), utilisée dans les avions et les hélicoptères, pour fournir aux pilotes de drones les données de localisation des aéronefs à proximité équipés d’émetteurs ADS-B. Ces données de vol seront fournies via les applications de vol DJI pour alerter les pilotes de drones des risques potentiels afin de leur permettre de réagir en conséquence.

Il existe également un certain nombre d’applications tierces qui facilitent la planification de vols en toute sécurité. Voici donc deux applications qui sont essentielles pour tout le monde, que vous pilotiez un drone pour le plaisir ou à des fins commerciales (si vous êtes titulaire d’une licence Permission for Commercial Operations (PfCO)). Et surtout, ils sont tous les deux gratuits:

Les lois britanniques sur les drones: les applications à télécharger

(Crédit d’image: Future)

NATS Drone Assist

NATS Drone Assist est une application essentielle car elle vous permet de localiser votre position actuelle à l’aide du GPS ou de rechercher un emplacement prévu à l’avance. Il montre l’espace aérien restreint, les NOTAM (avis aux aviateurs) qui sont des avertissements temporaires, et les règles régissant l’espace aérien, ainsi que les dangers au sol et bien plus encore. Fondamentalement, cette application vous indique si vous pouvez piloter votre drone en toute sécurité et légalement.

Télécharger NATS Drone Assist pour Android

Télécharger NATS Drone Assist pour iOS

(Crédit d’image: Future)

Prévisions UAV

UAV Forecast est une application météo destinée directement aux pilotes de drones et vous fournit une gamme de conditions météorologiques et d’autres informations pertinentes pour vous aider à décider si vous pouvez voler en toute sécurité. L’observation des conditions météorologiques sur place reste essentielle, mais cela vous permet d’avoir une bonne idée de savoir s’il est sécuritaire de voler à l’avance.

Télécharger UAV Forecast pour Android

Télécharger UAV Forecast pour iOS

(Crédit d’image: Future)

Les lois britanniques sur les drones: quelles lois viennent ensuite?

En juillet 2020, de nouvelles réglementations européennes sur les drones devraient commencer au Royaume-Uni, bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE. Cela verra le Royaume-Uni s’aligner sur l’Agence européenne de la sécurité aérienne. En un mot, les nouvelles règles verront des changements drastiques dans les différences entre les vols de loisirs / amateurs et les vols commerciaux, en mettant davantage l’accent sur le type de drone (s) que vous avez et où vous avez l’intention de voler. Cela s’ajoutera aux exigences d’inscription actuelles que nous avons déjà couvertes.

Les nouveaux drones seront classés dans un nouveau système, ainsi que les vols eux-mêmes classés. L’objectif est de rendre les choses plus simples, et même plus sûres, qu’elles ne le sont actuellement. Mais comme pour tout ce qui est nouveau, seul le temps nous dira à quel point cette nouvelle approche sera efficace. Donc, jusque-là, assurez-vous de suivre le code du drone et de vous enregistrer en tant que flyer de drone, et vous serez à la maison et au sec dans un avenir prévisible.

Lois américaines et australiennes sur les drones

Ces directives sur la loi sur les drones ne s’appliquent qu’au Royaume-Uni. Si vous vivez aux États-Unis ou en Australie, suivez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les lois sur les drones qui vous concernent:

Lois américaines sur les drones

Lois australiennes sur les drones