Les MacBooks, contrairement à tout ce qu’Apple a créé, arrivent bientôt – .

Apple devrait mettre à jour ses gammes MacBook Pro et MacBook Air cette année, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirmant que plusieurs mises à niveau notables sont en cours.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro et d’Air dotés de claviers magiques comme le MacBook Pro 16 pouces sont attendus au deuxième trimestre de l’année.

Un MacBook basé sur ARM devrait être lancé au cours du deuxième semestre, Apple étant censé envisager une refonte majeure du MacBook pour 2021.

L’épidémie de coronavirus peut avoir considérablement modifié les plans de lancement de nouveaux produits d’Apple pour le premier semestre. Cependant, le fabricant d’iPhone devrait toujours dévoiler discrètement plusieurs produits dans les prochaines semaines, dont certains arriveront bientôt dans les magasins. Une récente série de rumeurs a déclaré que l’événement iPhone 9 était annulé et que le lancement effectif du combiné avait été reporté pour l’été ou l’automne. Mais des appareils comme la génération iPad Pro 2020, la nouvelle Apple TV et les nouveaux écouteurs pourraient encore être annoncés prochainement. En plus de cela, Apple devrait actualiser sa gamme MacBook dans les prochains mois, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Apple devrait mettre à jour ses MacBook Pro et Air Lines, et un initié d’Apple avec un historique précis dit que la société dévoilera bientôt des ordinateurs portables contrairement à tout ce qui a été fait jusqu’à présent.

L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a écrit dans une note aux investisseurs vus par MacRumors qu’Apple lancera plusieurs nouveaux modèles de MacBook dans les mois à venir et l’année prochaine contrairement à tout ce qui a été publié jusqu’à présent.

Kuo a déclaré qu’Apple allait lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro et MacBook Air au deuxième trimestre de l’année, tous deux dotés du tout nouveau clavier magique à interrupteur à ciseaux d’Apple, introduit avec le MacBook Pro 16 pouces l’année dernière. Le nouveau clavier remplace les claviers papillon qui se sont révélés peu fiables au fil des ans, indépendamment de ce qu’Apple a fait pour le réparer. Le clavier est apparu pour la première fois sur le MacBook 12 pouces maintenant abandonné, puis a fait son chemin dans les ordinateurs portables Pro et Air. Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec certaines clés, qui sont devenues collantes ou ne répondent plus. Le problème du clavier a reçu un clin d’œil inattendu aux Oscars lors d’une session de questions-réponses entre la lauréate des Oscars Taika Waititi et la presse, où l’acteur / réalisateur a exhorté Apple à réparer les claviers. Apple a déjà un programme de réparation en place pour les appareils concernés, et les futurs appareils disposeront probablement du même clavier magique que le MacBook Pro 16 pouces.

Ce qui est également excitant à propos de la note de Kuo, c’est que le même analyste a déclaré dans une note de recherche précédente que le MacBook Pro 13,3 pouces bénéficierait d’une mise à niveau d’écran à 14 pouces cette année. C’est le même type de mise à jour qu’Apple a fait subir au MacBook Pro 15 pouces l’année dernière – le 15 pouces a été remplacé par le modèle 16 pouces, qui est tout aussi grand que son prédécesseur. La nouvelle note ne fait aucune mention de la taille du MacBook Pro, mais il est logique de supposer que la mise à niveau de l’écran est dans les cartes pour le modèle 13,3 pouces.

Kuo a également déclaré qu’il s’attend à ce que les nouveaux MacBook Pro et Air présentent diverses optimisations de coûts, et a noté que les utilisateurs ne remarqueront aucune différence. Kuo n’a révélé aucune étiquette de prix pour aucun de ces appareils, mais il a laissé entendre que l’épidémie de coronavirus ne devrait pas affecter les plans MacBook d’Apple pour 2020, car les opérations chez les fournisseurs devraient s’améliorer considérablement fin mars.

L’analyste a en outre détaillé deux autres produits MacBook censés être lancés plus tard cette année, et en 2021, les deux appareils qu’Apple n’avait jamais fabriqués auparavant.

Le premier est le MacBook ARM dont nous parlons depuis quelques années maintenant. Les puces fabriquées par Apple à l’intérieur de l’iPhone et de l’iPad seraient capables d’alimenter un appareil comme le MacBook Pro et Air, bien qu’elles devraient être personnalisées pour être utilisées sur un ordinateur portable. De plus, les applications macOS et macOS devraient être mises à jour pour fonctionner sur les puces de la série A. Le MacBook ARM est censé être lancé au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021, a déclaré Kuo, sans révéler si Apple envisage les lignes Pro ou Air pour cette mise à niveau ARM.

Enfin, l’analyste a déclaré qu’Apple allait lancer un tout nouveau design pour le MacBook au deuxième ou au troisième trimestre de 2021. Apple a mis à jour la conception du MacBook Pro en octobre 2016, avec le MacBook Pro 16 pouces 2019 ne comportant qu’un quelques changements cosmétiques. Le MacBook Air, quant à lui, a reçu sa plus importante mise à jour de conception depuis des années en octobre 2018.

Kuo peut être un pronostic fiable en ce qui concerne les nouveaux produits Apple, mais ce ne sont que des rumeurs jusqu’à ce qu’Apple les confirme. Mais la perspective d’Apple de lancer de nouveaux modèles de MacBook doit être passionnante pour quiconque souhaite passer à un nouvel ordinateur portable.

Source de l’image: Apple Inc.

