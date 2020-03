Les magasins Apple en Chine offrent un aperçu d’une autre chronologie avec de nouvelles illustrations et des écrans iPad Pro

Sur une chronologie plus lumineuse, les magasins Apple du monde entier sont approvisionnés avec le tout nouvel iPad Pro équipé de LiDAR et le MacBook Air mis à jour. En réalité, chaque Apple Store en dehors de la Grande Chine est fermé indéfiniment. Les 52 magasins qui restent ouverts donnent maintenant un aperçu rare d’un lancement de produit mondial qui aurait pu l’être.

Les Apple Store chinois ont été rafraîchis avec la gamme de produits de printemps samedi matin après les présentations chez les revendeurs agréés Apple le 25. Le stock des derniers iPad Pro, MacBook Air, bracelets Apple Watch, étuis iPhone et accessoires iPad se déploie progressivement. Les magasins ont reçu un nouvel ensemble de panneaux graphiques avec des illustrations reflétant les nouvelles images sur le site Web d’Apple.

Bien que le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro ne soit pas encore disponible pour essayer – qui arrive en mai – plus de magasins ont maintenant également le nouveau Mac Pro sur l’écran. Au lancement, seuls 12 sites en Grande Chine ont reçu des démos. Un déploiement étendu similaire devrait suivre aux États-Unis lors de la réouverture des magasins.

Photos: Meischer / Storeteller

Les clients retournent prudemment dans les centres commerciaux et les espaces publics en Chine. Apple a été largement salué pour sa réponse proactive au COVID-19 dans les magasins de détail, où le statu quo est tout sauf le cas. Toutes les précautions ont été prises pour la sécurité du personnel de vente au détail et des clients. Certains emplacements ont plusieurs voies d’entrée divisées par des chandeliers pour distinguer les acheteurs de ceux qui ont un rendez-vous au Genius Bar. La capacité des magasins a été considérablement réduite et des marques ont été placées sur le terrain pour favoriser la distanciation sociale. Des masques et des contrôles de température sont nécessaires pour entrer. Dans certaines municipalités, un code QR doit être scanné à l’entrée et à la sortie.

Photos: Weibo (1) et (2)

Programmation printanière du groupe Apple Watch chez Apple Qibao (Photo: 马丁 的 药丸)

En Chine continentale et à Hong Kong, la programmation d’Apple at Today est toujours en attente. Deux magasins à Taipei et deux à Macao sont actuellement les seuls endroits au monde à proposer des sessions, toutes avec des sièges réduits. Ces efforts pour combattre le coronavirus sont souvent de fortune – la signalisation est improvisée et les chevalets sont réutilisés pour le désinfectant pour les mains – mais le précédent est à la pointe de l’industrie.

Apple Parc Central (Photo: 陈文俊)

Quand Apple a annoncé la fermeture de tous les magasins en dehors de la Grande Chine, d’innombrables marques ont suivi. Lorsque les dates de réouverture du 27 mars sont devenues indéfinies, l’industrie a de nouveau écouté. Les politiques de distanciation sociale adoptées dans les Apple Stores en Chine pourraient fournir un modèle aux détaillants à travers l’Amérique pour qu’ils rouvrent le moment venu.

Il y a un long chemin à parcourir avant que votre Apple Store local ne revienne au lieu de rassemblement qu’il envisageait d’être. Mais quelques signes de progrès de l’autre côté du monde donnent à penser qu’il est mis fin à cette incertitude.

Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

Image principale: Apple Westlake via 谢 皮蛋 V

