Les magasins Apple resteront fermés jusqu’au début mai alors que le coronavirus continue de se propager – .

Les magasins de détail Apple resteront fermés jusqu’au début mai selon une nouvelle note envoyée aux employés des magasins.

Apple prévoyait initialement de rouvrir ses magasins de détail au début du mois d’avril, mais les problèmes persistants de coronavirus ont obligé Apple à ajuster sa chronologie.

Lorsque les magasins Apple rouvriront, ce sera magasin par magasin. Les magasins de certaines grandes villes pourraient rester fermés jusqu’en juin.

Apple a déclaré jeudi à ses employés que ses magasins de détail resteront fermés jusqu’au début mai, selon un rapport de Bloomberg. Le message a été transmis aux membres du personnel via une note de service de Deirdre O’Brien, vice-président directeur de la vente au détail de la société. Apple a d’abord fermé tous ses magasins de vente au détail à l’extérieur de la Chine le 13 mars.

Bien qu’Apple, la semaine dernière, prévoyait de rouvrir certains magasins de détail début avril, l’impact continu du coronavirus a incité les dirigeants de l’entreprise à reconsidérer. Malgré les efforts concertés des professionnels de la santé et de la santé, et malgré le fait qu’une grande partie des États-Unis reste en quarantaine, la réalité est que le coronavirus continue de se propager de semaine en semaine. Soit dit en passant, le nombre de cas de coronavirus dans le monde a dépassé le million hier.

Pour l’avenir, la note d’O’Brien indique qu’Apple continuera à «surveiller quotidiennement les conditions locales de chaque installation Apple» et que toute décision d’ouvrir un magasin Apple particulier sera influencée par les «dernières directives des gouvernements locaux et de la santé publique experts.”

À la lumière de cela, il va de soi que les magasins de détail Apple rouvriront sur une base échelonnée. En d’autres termes, les magasins situés dans des endroits où le coronavirus a été confiné ouvriront bien avant les magasins de détail dans les points chauds du coronavirus. En effet, les magasins Apple dans les grandes villes comme New York et Chicago pourraient rester fermés jusqu’en juin.

Dans l’intervalle, les employés de détail d’Apple sont toujours payés pendant cette longue période de congé. Les employés d’Apple salariés à Cupertino, quant à eux, travaillent à domicile depuis quelques semaines. Notamment, Apple, dans l’intérêt de maintenir le processus de développement de produits à flot, a assoupli certaines de ses règles concernant les employés emportant des prototypes de dispositifs à la maison pour les tester et les développer.

Sur ce dernier point, Apple prévoit toujours de lancer une multitude de nouveaux produits cette année. Comme nous l’avons souligné plus tôt cette semaine, Apple prévoit de lancer dans les prochains mois un tout nouveau HomePod, un Apple TV de nouvelle génération, des modèles d’iPad moins chers, une toute nouvelle Apple Watch, un iMac actualisé et même un nouveau MacBook Pro.

Et enfin et surtout, Apple espère toujours sortir l’iPhone 12 cet automne, bien que nous ayons vu des rapports que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être repoussée jusqu’en novembre ou même au-delà.

