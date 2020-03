les magasins hors de Chine seront fermés indéfiniment

pomme a décidé de garder ses magasins de détail en dehors de la Chine fermés indéfiniment alors que la propagation mondiale du coronavirus se poursuit. L’entreprise avait initialement envisagé 27 mars pour rouvrir des bureaux dans différentes parties du monde, mais Bloomberg rapporte maintenant que la société prévoit de fermer tous les magasins “jusqu’à nouvel ordre”. Le site Web de la société a également été mis à jour pour refléter la nouvelle fermeture indéfinie.

Les magasins de détail d’Apple fermés par précaution dans le monde entier

Apple vient de fermer tous les magasins de détail en Italie la semaine dernière, où il y a actuellement le plus de cas COVID-19 en dehors de la Chine. En Chine, cependant, Apple a déjà rouvert les 42 magasins dans lesquels elle opère grâce à la maîtrise du virus par le gouvernement chinois.

Pour Apple, cette décision complique certainement les programmes de retour et de réparation en magasin. La société a déjà annoncé une extension de la fenêtre de retour pour tous les clients qui peuvent avoir acheté des produits avant la fermeture des magasins de détail. Cette période devrait durer jusqu’à 14 jours après la réouverture des magasins. Mais on ne sait pas comment les commandes d’enlèvement et de réparation en magasin seront traitées en cas d’arrêt à long terme. Apple a actuellement une page de questions fréquemment posées pour résoudre ces problèmes, mais elle doit toujours être mise à jour avec des instructions sur l’arrêt indéfini.