Les maquettes imaginent à quoi ressembleront les changements de l’écran d’accueil iOS 14 qui ont fui

Comme . l’a rapporté mardi, le code iOS 14 indique qu’Apple travaille sur des modifications de l’écran d’accueil de l’iPhone, y compris une nouvelle vue de liste.

Au lieu de simplement la grille des icônes d’applications, il y aura une nouvelle page ou un nouveau mode pour que les utilisateurs puissent regarder leurs applications dans une liste déroulante de haut en bas. Maintenant, certains lecteurs intrépides ont fait des maquettes de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Apple n’a traditionnellement pas beaucoup changé l’écran d’accueil sur iOS. La grille d’applications est testée et testée, familière aux utilisateurs, et remonte à l’iPhone d’origine.

Cependant, Apple a légèrement élargi la métaphore au fil des ans, comme l’ajout de dossiers d’application avec iOS 4 et la refonte de l’écran Spotlight «page zéro» pour inclure des suggestions et des widgets Siri. En 2019, iPadOS 13 a intégré la barre latérale du widget au premier écran d’accueil.

Les changements attendus avec iOS 14 sont moins une refonte et plus un ajout à ce que nous avons déjà. Vous pouvez imaginer un moyen de basculer entre les vues (similaire à la bascule de vue de liste sur l’Apple Watch) ou simplement de glisser vers une nouvelle page d’écran d’accueil, qui contient la vue de liste.

Parker Ortolani a simulé à quoi cet écran pourrait ressembler dans ses rendus. Un simple contrôle segmenté permet à l’utilisateur de passer de toutes les applications de A à Z aux applications triées par récemment utilisées, puis uniquement à celles avec des notifications qui nécessitent une attention. Le champ de recherche Spotlight est à l’écran prêt à filtrer la liste. Ortolani a également visualisé comment les dossiers pouvaient être présentés dans la liste, avec une option pour développer et voir les applications à l’intérieur.

Vous pouvez voir comment une page d’écran d’accueil dédiée aux applications avec des notifications non lues pourrait être très utile. . a indiqué que la vue de liste combinerait une liste alphabétique des applications installées avec des suggestions Siri. Vous pouvez voir dans la maquette d’Ortolani comment l’application Workout est recommandée en fonction de l’emplacement actuel, accentuée avec un arrière-plan plus sombre.

Une autre tournure sur cette conception peut être vue dans les maquettes par iSpazio.net, encore une fois inspirées par le rapport .. Dans cette version, il se sent plus proche de l’approche watchOS – avec un basculement de mode permanent en haut de l’écran. Les utilisateurs peuvent appuyer sur les icônes de liste et de grille pour basculer l’écran d’accueil sur ces dispositions respectives.

iSpazio a également imaginé comment Apple pourrait rendre l’élément de liste pour chaque application plus utile, en fournissant une description résumée de chaque élément expliquant pourquoi l’utilisateur devrait l’ouvrir. Par exemple, l’application Messages est intitulée «2 nouveaux messages à lire», l’application Calendrier affiche le prochain événement de calendrier en ligne et les applications Photos invitent l’utilisateur à l’ouvrir et à regarder les moments importants. Ces fonctionnalités pourraient être activées via les extensions iOS 14 des API de suggestions et de notifications Siri.

Cette semaine, . a obtenu le code source interne d’iOS 14 et a rendu compte d’une pléthore de fonctionnalités en développement chez Apple, des alertes de bruit environnemental à une nouvelle expérience de fond d’écran, de nouvelles fonctionnalités HomeKit dont Night Shift pour les lumières intelligentes, une nouvelle application de réalité augmentée, et bien plus encore . Ortolani a simulé bon nombre de ces fonctionnalités dans ce fil Twitter si vous souhaitez avoir une idée de la façon dont ces fonctionnalités iOS 14 pourraient se concrétiser.

iOS 14 devrait être annoncé en juin, ainsi que des aperçus des autres principaux systèmes d’exploitation logiciels Apple comme watchOS 7 et macOS 10.16. Cela se produisait généralement sur la scène du discours d’ouverture de la WWDC.

Cependant, en raison de l’épidémie de coronavirus, les rassemblements et les conférences ont été annulés dans l’industrie et Apple ne devrait pas organiser de WWDC physique cette année – bien que la société n’ait pas encore confirmé ses plans. Nous nous attendons à ce qu’un événement médiatique à petite échelle en juin annonce les nouveaux systèmes d’exploitation comme iOS 14, les sessions de développement de la WWDC étant simplement diffusées en direct en ligne.

Restez à l’écoute de . pour plus de nouvelles iOS 14 bientôt!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: