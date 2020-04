les marques et les partis politiques qui les utilisent

La pandémie mondiale par COVID-19 n’a pas arrêté les annonces sur Facebook et Instagram. Il vous suffit de faire le tour de l’un de ces réseaux sociaux et de trouver un certain nombre d’annonces qui ne diffèrent pas trop de ce qui était habituel. Surtout sur Instagram, où la quarantaine a été une veine pour les applications et les marques dédiées au secteur du fitness, de l’apprentissage en ligne ou de la cuisine, en raison de nos inquiétudes lors du confinement.

Malgré cela, bien que certains types d’annonces restent stables ou aient même augmenté, la tendance a baissé. Le ralentissement de l’économie au cours de ces semaines dans la moitié du monde a amené, en règle générale, de nombreuses entreprises à arrêter leurs investissements dans les publicités sur ces plateformes. “Bien que nos services soient beaucoup plus utilisés en confinement, nous avons constaté un affaiblissement de notre activité publicitaire dans les pays qui prennent des mesures agressives pour réduire la propagation de COVID-19”, a déclaré Alex Schultz, vice-président des analyses chez Facebook, au Wall Street Journal. , qui n’a cependant pas fourni de données concrètes sur cette baisse.

Cependant, Il y a encore des entreprises, des organisations et même des partis politiques qui lancent leurs publicités sponsorisées sur Facebook et Instagram., et certains sont même basé sur le thème COVID-19 pour placer vos messages.

Sur Facebook et Instagram, il y a de nos jours plus de 5 000 annonces liées à COVID-19

Plus précisément, Uniquement en Espagne depuis la promulgation de l’état d’alarme jusqu’à aujourd’hui, 5 155 annonces ont été diffusées qui ont nommé ou étaient liés au nouveau coronavirus.

C’est possible à savoir car depuis mars de l’année dernière Facebook a publié le nombre de publicités liées à des sujets d’intérêt social ou politique, la pandémie étant également catégorisée. Ce n’est pas le cas de la publicité générique, qui empêche de savoir au-delà des estimations si le nombre d’annonces qui ne touchent pas directement ou indirectement à un sujet pouvant être considéré comme manipulateur a augmenté ou diminué.

Dans le tableau qui suit (où vous pouvez rechercher par nom ou par ordre), vous pouvez voir tous Pages Facebook payées pour promouvoir ses annonces liées au thème de la pandémie ou de nature politique.

Comme nous le voyons, les pages avec les dépenses les plus élevées sont principalement des ONG, qui promeuvent des campagnes spécifiques à la suite de la pandémie de collecte de fonds ou de demande de vote. Greenpeace, par exemple, demande le vote pour une campagne visant à utiliser moins de plastique en ligne avec l’augmentation de l’utilisation qui a lieu. Save the Children, celui qui a dépensé le plus avec plus de 75 000 euros, promeut ses initiatives au service des familles avec des mineurs sans ressources, et donc une longue etcetera.

La liste apparaît également des institutions comme le Parlement européen ou la Commission qui font la promotion des messages de sensibilisation aux coronavirus. Et à partir de là, il ouvre une gamme d’entreprises et de marques qui cherchent à placer leurs messages de soutien pendant la détention, ou à vendre leurs produits ou à capturer des données et des visites.

La fondation de La Caixa, Iberdrola ou Yoigo (sous la page je pense, puis j’agis) sont quelques-unes des entreprises qui ont investi le plus d’argent dans la publication de leurs messages sur le coronavirus, se référant toujours à des campagnes de responsabilité d’entreprise.

Le jeu de publicité politique pendant la quarantaine

Mais sans aucun doute ce qui attire le plus l’attention est le flux de publicités promues par les différents partis politiques et des pages qui diffusent des opinions politiques.

VOX et le PP ont payé sur Facebook des messages qui garantissent que le gouvernement ne dit pas la vérité sur le nombre de morts

Le PSOE d’Estrémadure C’est le premier groupe politique qui apparaît par des dépenses dépassant 1 600 euros avec 13 annonces. Il s’agit d’un investissement important si l’on considère qu’en raison du ralentissement économique, le prix de la publicité sur Facebook a baissé. Grâce à cet investissement, le PSOE de la région a atteint, selon les données du réseau social, une fourchette comprise entre 500 000 et un million de personnes.

La plupart des messages du PSOE – qu’il a également promus dans d’autres régions, bien qu’à moindre coût – sont basés sur des messages de ses dirigeants encourageant la population. Au contraire, le PP d’Estrémadure, une région où il semble qu’il y ait eu un certain rifirrafe sur Facebook Ads, a fait la promotion de plusieurs vidéos avec son chef José Antonio Monago faisant des affirmations telles que: “Beaucoup plus de personnes meurent des coronavirus que le gouvernement ne le dit.”

VOX est une autre partie qui a également investi de l’argent pour placer votre message, dans ce cas avec un peu plus de 1 000 euros dans trois annonces uniques, supportées sous le hashtag #GobiernodelBulo.

Podemos, le parti qui investit le plus d’argent sur Facebook avec plus d’un million d’euros en un peu plus d’un an, a assoupli ses dépenses depuis qu’il est au gouvernement

Podemos, le parti qui investit le plus d’argent sur Facebook avec plus d’un million d’euros En un peu plus d’un an, il semble avoir assoupli ses dépenses depuis qu’il est au gouvernement. Malgré cela, certains de ses groupes comme celui de Murcie ont également fait de petites dépenses pour soutenir le discours de l’exécutif.

Enfin, ils ont également une importance particulière promotion que certaines pages apparemment non affiliées font aucun parti mais ils ont investi des sommes importantes pour diffuser des messages idéologiques. C’est le cas par exemple de Final Destination Spain, une ultra page qui a dépensé plus de 5 500 euros en un mois pour placer des messages qui, selon eux, appellent le ministère de la Santé, “ministère de la Mort”.