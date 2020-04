Les masques faciaux les plus vendus d’Amazon vont certainement se vendre bientôt – .

Les masques les plus vendus d’Amazon sont revenus en stock la semaine dernière et des dizaines de milliers de nos lecteurs se sont précipités sur le site pour passer des commandes.

Nous ne savons toujours pas quel est le stock d’Amazon en ce moment, mais les masques ne se sont pas vendus d’une manière ou d’une autre suite à l’afflux massif de commandes.

Les masques les plus vendus, fabriqués par Jointown, présentent le design 3 plis commun que de nombreuses personnes recherchent et ils sont censés être assez efficaces lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec une distanciation sociale stricte et une bonne hygiène.

Malgré toute la folie que vous voyez en ce moment, il y a quelque chose d’important que vous devez absolument garder à l’esprit: à moins que vous ne soyez un médecin, une infirmière ou un premier intervenant en première ligne de la guerre contre la nouvelle pandémie de coronavirus, vous n’avez pas besoin d’un masque respiratoire N95. Même si vous rencontrez des masques N95 qui sont disponibles à l’achat, vous ne devez absolument pas les acheter en aucune circonstance, et il y a deux raisons principales. D’abord et avant tout, il y a toujours une pénurie horrible de masques N95 et les gens qui les vendent sur le marché noir réduisent encore le nombre de masques disponibles pour l’industrie des soins de santé. Deuxièmement, tous les masques N95 que vous rencontrez en ce moment seront sans aucun doute très chers, et ils sont un gaspillage d’argent si vous n’en avez pas vraiment besoin.

Devriez-vous vous assurer que vous portez un masque facial chaque fois que vous quittez votre maison en ce moment? Oui, vous devez absolument. Il est conseillé aux personnes occupant des emplois non essentiels de continuer à s’abriter sur place en ce moment. Même si les entreprises commencent à s’ouvrir début mai comme le souhaite la Maison Blanche malgré les conseils de presque tous les experts, vous devez continuer à vous mettre en quarantaine et à ne sortir que lorsque vous le devez absolument. Lorsque vous devez sortir pour aller faire l’épicerie ou faire autre chose qui est absolument nécessaire, le CDC nous conseille à tous d’utiliser un type de couvre-visage protecteur afin de limiter la transmission du nouveau coronavirus. Cela ne signifie PAS que vous devez porter un masque N95 ou même les masques KN95 qui inondent maintenant le marché de la Chine. Tant que vous pratiquez la distance sociale et une bonne hygiène, un masque facial standard fera très bien l’affaire.

Il existe de nombreuses options différentes qui n’empêcheront pas les professionnels de la santé d’obtenir les masques de qualité médicale dont ils ont tous si désespérément besoin. Nous vous avons récemment expliqué comment fabriquer rapidement et facilement vos propres masques de bricolage à l’aide de fournitures que vous avez probablement déjà dans votre maison, et ils sont beaucoup plus efficaces que les autres instructions de masque de bricolage en tissu que vous trouverez en ligne. Si vous voulez accélérer les choses, quelqu’un a procédé à une ingénierie inverse d’un masque facial N95 et a publié des instructions pour créer le vôtre, avec un neutraliseur de virus. Si vous n’êtes pas du genre bricolage, ne vous inquiétez pas car nous avons d’excellentes nouvelles pour vous.

La semaine dernière, nous vous avons dit que les masques faciaux Amazon les plus vendus par Jointown et les masques similaires de LeadPro étaient de retour en stock et disponibles pour être expédiés immédiatement. Ce sont des masques à 3 couches qui font un excellent travail pour bloquer les choses de vos voies respiratoires – tant que vous prenez les précautions nécessaires et pratiquez une distanciation sociale stricte. Ce ne sont pas des masques N95 ou des masques chirurgicaux de qualité médicale, et c’est important à noter. Cela dit, le CDC recommande que nous portions des couvre-visages en tissu comme ces masques chaque fois que nous quittons la maison. Ils sont également bien meilleurs que la plupart des masques de bricolage en tissu que les gens partagent en ce moment.

Lorsque nous vous avons parlé de l’arrivée de ces masques en stock sur Amazon, des dizaines de milliers de nos lecteurs se sont précipités sur le site pour les acheter. Incroyablement, cependant, ces masques les plus vendus sont toujours en stock et toujours disponibles pour expédition immédiate. Il existe également d’autres masques faciaux sur Amazon, donc si les délais d’expédition commencent à reculer, vous pouvez toujours utiliser cette page pour trouver des masques comparables.

Les masques faciaux d’Amazon susmentionnés et les deux masques de bricolage que nous avons liés plus tôt dans cet article sont tous d’excellentes options, et ils feront certainement le travail si vous restez également vigilant. Restez à la maison sauf si vous devez absolument sortir. Pratiquez l’éloignement social et restez aussi loin des autres lorsque vous devez quitter la maison. Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains aussi souvent que possible, surtout après avoir touché des surfaces à l’extérieur de votre maison.

