Les masques médicaux désormais prioritaires pour le fabricant d’accessoires Apple Nomad

Nomad est surtout connu pour ses étuis, câbles et chargeurs pour iPhone, mais il détourne désormais des ressources vers la production de masques médicaux pour aider à lutter contre le coronavirus. Il le fait sans but lucratif.

L’entreprise affirme que sa solide chaîne d’approvisionnement le rend idéalement placé pour faire fabriquer et expédier les masques là où ils sont le plus nécessaires…

L’entreprise a fait l’annonce sur son site Web.

En raison de la propagation rapide de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement médical pour les fournitures critiques a été poussée au-delà de sa capacité. En réponse à un besoin soudain et sans précédent, Nomad a redéfini les priorités de nos opérations pour fournir des fournitures médicales, comme des masques faciaux, à ceux qui luttent contre cette pandémie. Nous commençons à prendre des commandes aujourd’hui. Tout profit de cette opération sera reversé pour lutter contre COVID-19.

Il dispose déjà de masques à trois couches. Ce ne sont pas des N95, mais ils sont toujours utiles dans les situations à faible contact.

Nous avons actuellement des masques faciaux disponibles. Les professionnels de la santé du monde entier ont trouvé ces méthodes efficaces pour réduire la transmission. Ce ne sont pas des respirateurs N95 […]

Résistant aux fluides et offre à l’utilisateur une protection contre les grosses gouttelettes, les éclaboussures ou les pulvérisations de fluides corporels ou autres liquides dangereux. Protège le patient des émissions respiratoires du porteur. Nous vous conseillons d’utiliser ces masques dans des situations de faible contact jusqu’à ce qu’ils soient officiellement approuvés par la FDA […]

Chez Nomad, nous avons une chaîne d’approvisionnement mondiale robuste et une équipe agile et engagée qui peut rapidement changer de vitesse. Nous concevons nos produits ici en Californie, les fabriquons en Chine et expédions de notre entrepôt à Hong Kong vers plus d’une centaine de pays à travers le monde. Nous le faisons 365 jours par an, par camion, avion et bateau.

À l’heure actuelle, nous pensons que la meilleure chose que nous puissions faire est d’aider à la distribution de fournitures indispensables dans le monde entier pour aider ceux qui sont en première ligne à aplatir la courbe: les infirmières, les médecins et les premiers intervenants.

Nomad dit que les professionnels de la santé auront d’abord recours aux masques, suivis des premiers intervenants et des entreprises essentielles.

L’entreprise invite également les gens à faire un don pour financer la production de masques en volumes plus élevés.

En tant que petite entreprise de commerce électronique, nous souhaitons pouvoir aider tout le monde, mais nous avons également des ressources limitées. Si nous pouvons nous rassembler et lever des fonds rapidement, nous pouvons immédiatement expédier des masques à ceux qui en ont le plus besoin.

Don de 5 $ = 12 masques

Don de 10 $ = 25 masques

Don de 15 $ = 37 masques

Don de 20 $ = 50 masques

Apple a récemment annoncé qu’elle faisait don de millions de masques N95 à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. L’entreprise adopte probablement la même approche: utiliser ses sources d’approvisionnement pour détourner une partie de sa capacité de production vers des masques.

