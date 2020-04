Les Mate X font perdre des millions de dollars à Huawei

La technologie de pointe coûte souvent cher, non seulement pour être recherchée, mais aussi pour être produite une fois développée. Huawei le sait bien. Apparemment, son Mate Xs, le deuxième smartphone pliable introduit sur le marché, seulement en février cela lui a fait perdre entre 60 et 70 millions de dollars.

La raison de cette énorme perte, comme mentionné, est le coût de production élevé combiné à celui de l’expédition. La mise en service d’un tel appareil nécessite des précautions supplémentaires par rapport à un smartphone normal. En gros, à la fin de cette tournée, le prix de 2400 $ s’avère encore trop bas.

Huawei: le jeu en vaut-il la chandelle?

Cela dit, Huawei a certainement pris en compte une telle perte. La technologie est toujours là aigre et se concentrer sur les smartphones pliants est un projet à long terme. Étant donné qu’un an seulement s’est écoulé, on peut dire que les fruits seront visibles dans longtemps. Les bénéfices réels seront vus plus tard lorsque les coûts de production et d’achat seront bien inférieurs à ceux actuels.

Samsung semble déjà être plus avancé à cet égard. Le Galaxy Z Flip a un prix si bas par rapport à Galaxy Fold Original. Même Motorola avec le RAZR est très proche même s’il faut dire que ce dernier ne peut être considéré comme un haut de gamme compte tenu de la processeur à la base.

De retour à Huawei, l’autre raison liée à une perte aussi élevée pour un seul mois découle également de mauvaises commandes en raison de l’urgence mondiale. Au moment où il passe, il y aura une augmentation naturelle des commandes.