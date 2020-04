Les médias indiens se tournent vers le gouvernement pour forcer FB, Google partage les revenus publicitaires | TechRadar

Les médias indiens assiégés, qui ont connu de nombreuses mises à pied et fermés leurs opérations depuis l’entrée en vigueur du verrouillage, attendent maintenant du gouvernement qu’il rédige une législation pour obliger les géants de la technologie Google et Facebook à partager les revenus publicitaires.

À partir de maintenant, les médias ont mis tout en œuvre en embauchant des journalistes et en créant du contenu. Mais les géants de la technologie comme Facebook et Google s’en vont avec l’énorme tarte de l’argent publicitaire sur ces plateformes. Il y a un ressentiment énorme dans les sociétés de médias que Facebook et Google, même s’ils ne produisent pas beaucoup de contenu original, génèrent environ 73% des revenus publicitaires en ligne.

En ces temps de famine, les médias indiens espèrent que le gouvernement intervient et passe une loi pour que Facebook et Google partagent avec eux les revenus publicitaires.

Bien qu’il n’y ait pas de “ groupe d’intérêt ” commun pour faire pression pour les points de vente indiens, des sources au courant confirment que certaines grandes maisons de presse ont officieusement dénoncé les hauts responsables du gouvernement Narendra Modi pour aider à cet égard.

La part du lion pour le big tech cos

Les entreprises indiennes de médias ont été très enthousiasmées par les développements en Australie, qui réfléchit à une loi pour garantir que les grandes sociétés Internet paient les groupes de médias pour le contenu qu’ils partagent.

En Australie, la situation est la même qu’en Inde. Un énorme 71% des revenus publicitaires du pays de 5 milliards de dollars, hors petites annonces, vont à Google et Facebook. Ailleurs aux États-Unis, en 2018, Google a gagné 4,7 milliards de dollars grâce au travail des éditeurs de nouvelles américains. C’est presque égal à l’ensemble des revenus publicitaires générés par l’industrie de l’information.

Les autorités australiennes disent qu’elles obligeront les grandes entreprises technologiques – Google et Facebook – à partager davantage de revenus publicitaires avec les sociétés de presse. Cela survient après que le chien de garde de la concurrence française a demandé à Google de faire quelque chose de similaire il y a 10 jours. La loi devrait être en vigueur à partir de juillet.

Pression mondiale sur Facebook, Google

L’Australie avait voulu que ces biggies technologiques créent un code de conduite pour partager les revenus publicitaires. Les entreprises ont apparemment refusé de bouger. Mais comme ailleurs, les médias en Australie sont en grande difficulté — 51 organes de presse ont fermé.

En Europe, l’autorité française de la concurrence a également décidé que Google devait payer les maisons d’édition et les agences de presse françaises pour la réutilisation de leur contenu. Les rapports de l’industrie indiquent que des mouvements similaires sont également en cours aux États-Unis et en Allemagne.

Et si l’Inde présente également une législation, un certain équilibre serait certainement trouvé dans les revenus publicitaires en ligne à fort enjeu.