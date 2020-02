Les meilleures applications Android pour les nouveaux parents

être parents cela signifie (également) faire face à de nouveaux défis chaque jour. À ce jour, cependant, ils existent de nombreuses applications qui essaient de le rendre plus facile, en proposant différents outils grâce auxquels surveillez votre bébé et suivez votre alimentation et votre sommeil. Dans cet article, je vous propose quelques applications disponibles pour les smartphones et tablettes Android, qui peuvent être très utiles pour i les nouveaux parents.

Les meilleures applications pour surveiller et prendre soin de votre bébé

La première application dont je voudrais vous parler est Glow Baby, un vrai tracker pour bébés. De l’allaitement maternel au changement des couches, de la surveillance du sommeil à l’élaboration d’un plan alimentaire … avec Glow Baby c’est possible garder la journée de bébé sous contrôle et confrontez des milliers de nouveaux parents à travers le monde pour obtenir des conseils et des suggestions. Alternativement, il est également possible consulter les articles quotidiens écrit ou autrement approuvé par les pédiatres.

Non seulement vous pouvez définir des notifications de rappel qui vous rappellent, par exemple, le moment venu de nourrir votre bébé; vous pouvez également définir une minuterie pour évaluer les temps de lactation ou, dans tous les cas, spécifier la consistance et les caractéristiques des selles, la prise de médicaments, etc., en obtenant un tableau facile à consulter. Baby Glow peut être téléchargé gratuitement sur votre smartphone ou tablette Android, mais après la période d’essai gratuite d’une semaine, ils vous demanderont de vous inscrire pour un abonnement mensuel ou annuel.

Une autre application que je voudrais vous recommander est Sommeil de bébé – son blanc. Comme vous pouvez facilement le deviner d’après le nom, il s’agit d’une application qui offre plusieurs sons blancs et berceuses que ils aideront votre petit à se calmer et à s’endormir. À cet égard, le bruit blanc est un véritable toucher sain: il réduit le stress des enfants, les aide à s’endormir, à mieux dormir et à moins pleurer. C’est parce qu’ils rappellent beaucoup le type de son qu’ils avaient l’habitude d’entendre lorsqu’ils étaient encore dans leur gros ventre.

Et si cela ne suffit pas, vous pouvez essayer Mommy Saver. L’application propose un certain nombre de autres animations de contraste pour divertir et calmer le bébé. Selon les experts, en fait, les images en noir et blanc sont beaucoup plus simples et plus confortables à traiter pour les enfants. Mommy Saver propose une variété d’animations gratuites accompagnées de musique classique, mais vous pouvez débloquer de nouvelles options en achetant un package premium.