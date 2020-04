les meilleures applications d’appels vidéo selon Mozzilla

En cette période de crise sanitaire et de mise en quarantaine à domicile, de plus en plus de personnes application pour passer des appels vidéo, maintenant pour rester en contact avec des amis et des parents éloignés, maintenant pour les besoins des entreprises (travail intelligent) et étudier (e-learning). Le Google Play Store et l’AppStore d’Apple proposent des applications différentes pour passer des appels vidéo, chacune avec son propre kit de fonctionnalités et un nombre de participants qui varie en fonction de la plate-forme. Raison, cela, qui pousse souvent et volontiers les utilisateurs à utiliser un service au lieu de l’autre.

mais quelles sont les meilleures applications pour passer des appels vidéo selon Mozzilla? Le navigateur Web bien connu a en effet établi sa propre liste en attribuant un score à chaque service, en tenant compte de certains paramètres tels que: cryptographie, mises à jour de sécurité, sécurité par mot de passe; gestion des vulnérabilités; et politique de confidentialité. Ci-dessous, la liste des applications avec leurs scores respectifs.

BlueJeans 5/5;

Duo, Hangouts et Meet 5/5;

GoToMeeting 5/5;

Jitsi Meet 5/5;

Messenger et Messenger Kids 5/5;

Signal 5/5;

Skype 5/5;

Équipes 5/5;

Webex 5/5;

Zoom 5/5;

FaceTime 4.5 / 5;

WhatsApp 4,5 / 5;

Discord 4/5;

Houseparty 4/5;

Doxy.me 2,5 / 5.

Zoom est-il vraiment l’une des meilleures applications pour passer des appels vidéo?

À notre avis, le score super positif attribué à Zoom, suite aux nombreux problèmes qui y sont liés, était complètement inattendu. Zoombombing (phénomène pour lequel je Les cybercriminels ont réussi à se faufiler dans les appels vidéo en cours, entraînant des perturbations et des désagréments de toutes sortes), l’absence de véritable chiffrement de bout en bout, les vulnérabilités du système de sécurité et des données des centaines de milliers de comptes vendus sur le dark web pour quelques centimes ne sont que quelques-uns des événements les plus récents qui ont affecté ce service.

L’application qui a obtenu le score le plus bas est Doxy.me, populaire plateforme de télémédecine utilisé par les médecins et les thérapeutes disponible uniquement pour les navigateurs Web.Le service est gratuit pour les patients, tandis que les professionnels de la santé et les cliniques sont tenus de payer un certain montant pour pouvoir l’utiliser. Pour déterminer un score aussi bas, il peu de sécurité par mot de passe: la touche “123”, en fait, est un mot de passe très faible, donc facilement piratable, mais toujours accepté par le système. Cela signifie qu’un cybercriminel pourrait facilement s’intégrer dans un appel vidéo en cours.