Les meilleures applications iPhone gratuites de 2020

Vous avez un iPhone et vous êtes aventuré dans la mêlée de l’App Store d’Apple, qui compte bien plus d’un million d’applications.

Bonne nouvelle! Beaucoup d’entre eux sont gratuits. Pas une si bonne nouvelle! Vous devez les passer au crible pour trouver le meilleur. Heureusement, c’est pour cela que nous sommes ici, en les énumérant ici.

Notre sélection est triée en catégories pratiques, donc que vous ayez besoin d’un éditeur de photos gratuit, d’une application de traduction, d’un système de navigation par satellite ou de tout autre élément, vous pouvez simplement passer directement à la catégorie appropriée.

Cliquez sur les pages suivantes pour chaque catégorie, mais consultez d’abord notre application iPhone gratuite des deux dernières semaines ci-dessous, et assurez-vous de donner à cette page un signet effronté afin que vous puissiez suivre notre dernière sélection gratuite d’application iPhone tous les quatorze jours. .

Application iPhone gratuite de la semaine: Byte

Byte comble le vide laissé derrière quand Vine a disparu. Ce réseau social basé sur la vidéo a rempli votre flux plein d’enregistrements de six secondes de joie, d’humour, de musique et de bizarrerie générale. Byte offre également un mélange de divertissement et de créativité. Bien sûr, Byte n’est pas seul dans cet espace – TikTok, par exemple, offre une expérience similaire. Mais Byte a néanmoins beaucoup à faire.

Lors de la navigation, vous pouvez rapidement accéder à des contenus amusants et suivre vos créateurs préférés. Mais là où l’application excelle le plus, c’est pour rendre l’enregistrement simple. Vous pouvez ajouter des clips à partir de votre appareil photo, mais l’application veut surtout que vous mainteniez son bouton d’enregistrement pour accumuler vos six secondes. Des trucs simples, donc, mais amusants et engageants tout de même.

Les meilleurs éditeurs vidéo et applications d’animation iPhone gratuits

Ce sont nos applications iPhone gratuites préférées pour éditer rapidement des vidéos, GIF et Live Photos, et pour créer une animation en stop-motion.

Pièces de théâtre: kit de conception d’animation

Plays affirme qu’il peut «élever votre expression personnelle» et «rendre votre contenu beau». En réalité, c’est une application iPhone gratuite qui vous permet de taper une petite missive (140 caractères ou moins, comme Twitter à l’ancienne), puis de lancer les lettres sur l’endroit.

Il ne s’agit pas d’une animation de forme libre – vous n’avez besoin de rien savoir sur les images clés et les chemins d’accès. Au lieu de cela, vous sélectionnez une police, un style d’animation, un motif d’arrière-plan (qui anime également) et une image à placer sous tout. Par défaut, vous obtenez une composition carrée conviviale Instagram, mais un bouton vous permet de parcourir une gamme d’alternatives.

Un certain nombre de styles d’animation se traduisent par une lisibilité douteuse. Mais travaillez avec certaines des options les plus subtiles – et les arrière-plans plutôt agréables – et vous pouvez vous retrouver avec une vidéo visuellement saisissante à partager en ligne.

(Crédit d’image: Future)

Épissure

Splice se situe dans un espace entre le logiciel de création de films traditionnel et les éditeurs vidéo à correction rapide.

Comme pour les produits destinés à façonner rapidement quelque chose pour les réseaux sociaux, Splice tient à vous aider à démarrer. Sélectionnez des vidéos ou des images fixes de votre iPhone, faites-les glisser pour organiser les miniatures, sélectionnez un rapport d’aspect et vous avez essentiellement une modification.

Cependant, l’application vous offre de nombreuses options pour aller plus loin. Vous pouvez ajouter des titres, des effets, des superpositions de texte et de l’audio. Les clips individuels peuvent être rognés, rognés et des filtres peuvent leur être ajoutés. Naturellement, les projets en cours sont enregistrés afin que vous puissiez y revenir plus tard.

Tout au long, la mise en page et le flux de travail ressemblent au genre de choses que vous connaissez si vous vous êtes aventuré dans l’édition de bureau – uniquement rationalisé pour mobile et sans étiquette de prix attachée.

Enlight Pixaloop

Enlight Pixaloop vous permet d’animer vos photos. Pour ce faire, vous dessinez manuellement des flèches de chemin pour définir la direction de l’animation et définissez des ancres pour garder les autres zones de votre image ancrées à l’endroit. Appuyez sur le bouton de lecture et vous obtenez quelque chose qui ressemble à un cinemagraph – basé uniquement sur une seule image fixe, plutôt que sur des dizaines de photos ou une vidéo.

Tout ce que vous créez peut être exporté vers Photos sous forme de vidéo (malheureusement, il n’y a pas d’option GIF animée), mais il y a beaucoup plus que vous pouvez ajouter en premier, y compris l’oscillation de la caméra, les effets de superposition et le ciel mobile automatisé. Certaines de ces fonctionnalités fonctionnent mieux que d’autres, mais l’ensemble du package est un excellent moyen de donner vie à vos photos. Notez qu’il existe un abonnement IAP, bien que vous n’ayez pas à payer pour tirer le meilleur parti de cette application.

Moodelizer

Moodelizer est un poney à un tour – mais c’est tout un tour. Il vous permet d’ajouter des bandes sonores personnalisées aux vidéos – et tout ce dont vous avez besoin est d’un seul doigt.

Vous sélectionnez un genre et «répétez» la lecture en faisant glisser votre doigt autour du viseur carré. Déplacez-vous vers le haut pour augmenter l’intensité de la musique et déplacez-vous vers la droite pour ajuster la variation. Vous pouvez effectuer des répétitions à l’aide du viseur ou avec une vidéo existante chargée à partir de votre pellicule.

Le simple fait de jouer avec l’audio seul est amusant, mais tout se déroule correctement lors de la création d’une vidéo. Maintenant, lorsque vous filmez encore un autre clip de votre chat qui est légèrement amusant, Moodelizer peut ajouter une excitation bien nécessaire en stimulant la musique de club ou les riffs de guitare qui frappent la tête.

Vue

Vue est un éditeur vidéo dont l’incarnation initiale était un étrange mélange d’intrigant et de ridicule. En bref, il a été conçu pour vous donner six secondes de gloire en prenant une vidéo ultra courte comprenant trois plans.

Heureusement, Vue est un peu détendue maintenant – et tant mieux pour cela. L’application préfère toujours la brièveté, mais permettra des films d’une durée maximale de trois minutes et pourra également charger des vidéos existantes depuis votre iPhone. Une fois votre chef-d’œuvre miniature terminé, il est possible d’ajouter des filtres et des autocollants, de superposer des sous-titres et de jouer avec les curseurs de zoom et de réglage.

L’application semble toujours rigide par rapport à Clips, mais le sens de la concentration et du style de Vue – ainsi que le réseau de partage qui sous-tend tout – vaut la peine d’être vérifié.

Clips

Clips est une application de montage vidéo conçue pour créer du contenu à partager sur les réseaux sociaux. À cette fin, il évite les conventions (écran large, titres standard, pistes d’édition typiques) et tente d’insuffler beaucoup de plaisir dans un processus d’édition simplifié et simple.

Vous pouvez enregistrer directement dans l’application ou importer des vidéos existantes. Dans les deux cas, vous pouvez superposer des autocollants et des légendes en direct qui apparaissent lorsque le sujet parle et appliquer des filtres pour un look différent. Les affiches remplacent les titres, aidant au rythme et au contexte d’une manière beaucoup plus intéressante, animée et modifiable.

Pour les utilisateurs d’iPhone X, il y a un régal supplémentaire: des scènes de selfie 3D animées. Ceux-ci peuvent vous transporter dans un certain nombre de paysages stylisés, y compris des paysages urbains au néon et des navires de Star Wars. L’effet est fascinant au point où l’application mérite d’être récupérée pour les scènes de selfie seules.

Motion Stills

Motion Stills vise à vous aider à faire plus avec les photos en direct que vous prenez sur votre iPhone. La propre application Photos d’Apple offre bien sûr des options pour ajuster la façon dont ces images s’animent, mais cette offre Google en fait bien plus.

En autorisant l’application à afficher vos photos, elle affichera un flux défilant d’images qui s’animent pendant votre navigation. À lui seul, Motion Stills mérite un téléchargement, notamment parce que l’application applique une technologie de stabilisation à vos photos en direct, éradiquant l’oscillation.

Mais avec quelques balayages rapides, vous pouvez sélectionner rapidement un certain nombre de photos en direct, qui peuvent ensuite être transformées en un petit film. Alternativement, vous pouvez transformer des photos en direct en collages ou ajouter du texte et des emoji à vos favoris. En bref, Motion Stills ressemble à l’éditeur de photos en direct qu’Apple a oublié de se faire.

Quik

Si vous aimez l’idée de monter des films personnels mais que vous êtes un être moderne sans temps ni attention, essayez Quik. L’application automatise l’ensemble du processus, vous permettant de créer de belles vidéos en quelques clics et de les montrer à vos amis sans avoir besoin de talent – sûrement l’incarnation de la génération #hashtag d’aujourd’hui.

Il vous suffit de sélectionner des vidéos et des photos, puis de choisir un style. Quik les édite ensuite dans une superbe vidéo que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille. Mais si votre cinéaste interne souhaite un peu plus de contrôle, vous pouvez ajuster le style, la musique, le format et le rythme, ainsi que couper les clips, réorganiser les éléments et ajouter des titres pour obtenir l’effet que vous désirez.

Cimentant sa nature amicale, Quik propose un mini-jeu de petites paires pour vous amuser pendant que l’application rend votre chef-d’œuvre. Et il y a même une vidéo hebdomadaire «For You» que Quik compile sans que vous leviez le petit doigt.

