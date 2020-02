Les meilleures applications pour perdre du poids et se remettre en forme de la maison

vouloir remettre en forme pour l’été mais vous n’avez pas assez de temps pour aller au gymnase? Pas de problème. y de nombreuses applications ils offrent exercices guidés à effectuer à domicile, inséré dans des circuits de 7 minutes ou plus, qui promettent des résultats satisfaisants s’ils sont bien pratiqués et constamment.

Dans cet article, je vous propose quelques applications pour votre smartphone Android qui vous aidera à perdre cette livre supplémentaire que vous n’aimez pas et à façonner votre corps avec un entraînement à domicile.

Toutes les applications dont vous avez besoin pour perdre du poids à la maison

Le démarrage d’un processus de perte de poids peut être difficile, surtout dans les cas où les résultats sont lents à arriver. Même alors, vous n’aurez pas à perdre la motivation et gardez toujours à l’esprit votre objectif, qu’il s’agisse de perdre quelques grammes, quelques livres ou de voir des muscles pagayer. l’application Motivation – Citations quotidiennes pourrait vous aider, en vous proposant chaque jour un devis qui vous donnera le bon prix.

Buvez et gardez votre corps hydraté c’est très important. Dommage, cependant, que nous buvions souvent moins d’eau que nous ne le devrions. Si vous aussi, comme moi, avez besoin de quelqu’un qui se souvienne de vous pour boire de l’eau, laissez l’application le faire Rappel d’eau – N’oubliez pas l’eau à boire. L’application calculera automatiquement la quantité d’eau dont votre corps a besoin en fonction de votre sexe et de votre poids, et vous il se souviendra de boire un verre d’eau à intervalles réguliers, vous permettant également de garder une trace de la quantité d’eau bu tout au long de la journée.

La formation doit toujours être accompagnée d’une alimentation équilibrée. Que ce soit un régime végétalien, un régime sans sucre, un céto, un paléo, un jeûne et celui qui en a le plus, mettez l’application Lifesum permet de maîtriser les calories dépensées et assimilées. L’application propose également une série de recettes saines à partir desquelles s’inspirer et quelques conseils nutritionnels.

Quant à la formation proprement dite, je suggère l’application Entraînement de 7 minutes. Comme vous pouvez facilement le deviner à partir du nom, il s’agit d’une application qui offre parcours d’une durée de 7 minutes, avec plusieurs exercices à effectuer en séquence. Si vous avez beaucoup plus de temps disponible, vous pouvez essayer l’une des séances d’entraînement proposées par l’application Freeletics ou créez le vôtre formation personnalisée choisir entre différents exercices disponibles.

Vous l’aimez marcher dans la zone ouverte? Et s’il y avait une application prête à récompenser votre engagement? Cette application existe et s’appelle Sweatcoin. Ceci, en plus de compter les pas effectués chaque jour (ainsi que la distance parcourue et les calories consommées), vous paie dans une monnaie numérique qui peuvent être dépensés pour acheter des produits fournis par des entreprises partenaires.

Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous remettre en forme. Armé de patience et … bonne chance!