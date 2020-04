Les meilleures cartes de crédit à utiliser si vous commandez plus de plats à emporter et de livraison de nourriture en ce moment – .

En raison de la situation entourant la pandémie de coronavirus dans le pays en ce moment, beaucoup d’entre vous font plus de provisions à l’épicerie que jamais ou commandent plus de plats à emporter et de services de livraison de nourriture en ce moment.

Pour ce dernier groupe de personnes, il existe de nouvelles offres de cartes de crédit à considérer qui viennent réellement avec des offres de plats à emporter – vous récompensant, en d’autres termes, pour toutes vos commandes de livraison et de plats à emporter.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Parmi les nombreux aspects de la vie quotidienne que la pandémie de coronavirus a si profondément ébranlée depuis que l’épidémie a atteint les États-Unis, la plupart des habitudes alimentaires de la population ont dû subir un changement radical grâce aux commandes à domicile et aux fermetures d’entreprises. Avec les épiceries parmi les quelques endroits qui restent ouverts en ce moment et les restaurants n’offrant que des options de plats à emporter et de livraison de nourriture, la plupart des gens se retrouvent dans l’un ou les deux de ces camps: ils achètent plus d’épicerie que jamais, auquel cas ils cuisinent à la maison plus que jamais auparavant, ou ils commandent de la nourriture à emporter plus que jamais auparavant.

Si vous tombez dans cette dernière catégorie, ce message est pour vous. Chase a annoncé des structures de gains améliorées sur ses cartes Chase Sapphire et Freedom pour inclure 5x sur les services de livraison et de livraison à emporter DoorDash et Tock. Ce que cela signifie: jusqu’au 31 mai, les titulaires de carte peuvent gagner 5 fois jusqu’à 500 $ d’achats combinés effectués avec les deux services de restauration à la demande.

Avec le plafond de 500 $, vous pouvez gagner jusqu’à 2500 points avec cette offre – d’une valeur de 50 $ si vous avez une carte Chase Sapphire Preferred ou Chase Sapphire Reserve ou 25 $ si vous avez la Chase Freedom ou Chase Freedom Unlimited. Ce n’est pas une offre lucrative, mais elle peut fournir de solides économies, surtout si vous commandez pour aller une tonne en ce moment (assurez-vous et consultez les conditions complètes de l’offre sur le site Web de Chase). Gardez également à l’esprit que les titulaires de carte Chase bénéficient déjà d’avantages avec DoorDash qui peuvent être utilisés conjointement avec cette nouvelle offre.

À titre d’exemple, voici ce que dit la page annonçant la structure de revenus améliorée de Chase si vous avez le Chase Sapphire Preferred: “Commandez à partir de DoorDash ou Tock et gagnez 5 fois le total des points – c’est 2 points en plus des 3 points que vous gagnez déjà … Plus, si vous ne l’avez pas déjà fait, activez votre DashPass gratuit, le service d’abonnement de DoorDash qui fournit des livraisons illimitées au restaurant avec des frais de livraison de 0 $ et des frais de service réduits sur les commandes éligibles de plus de 12 $, pour un minimum d’un an. Avec DashPass, vous pouvez économiser en moyenne 4 $ à 5 $ sur chaque commande.

«Vous pouvez également gagner jusqu’à 120 $ en crédits de relevé sur les commandes de restaurant DoorDash. Commandez dans n’importe quel restaurant avec DoorDash et recevez jusqu’à 60 $ en crédits de relevé jusqu’en 2020, et 60 $ en crédits de relevé jusqu’en 2021. »

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

En attendant, voici quelques points en ce qui concerne l’augmentation des revenus pour les autres produits de cartes Chase:

Je suis moi-même un fidèle de Chase, et c’est formidable de voir l’émetteur ajuster les choses à la lumière de la façon dont les gens réorientent leurs habitudes à cause du coronavirus. Je me dis toujours que j’essaierai de cuisiner plus souvent à la maison, mais le chant des sirènes de DoorDash en tant que service de livraison personnel est généralement trop difficile à résister pour moi. En l’associant à une carte comme la Chase Sapphire Preferred, qui offre aux utilisateurs un DashPass gratuit, et il est bien que les utilisations puissent désormais également gagner 5 fois sur ces achats de nourriture à emporter jusqu’à la fin du mois de mai.

Source de l’image: The Points Guy

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.