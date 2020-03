Les meilleures émissions télévisées de Netflix Australie: plus de 80 séries à regarder en streaming en 2020

MISE À JOUR: Des créateurs de The End of the F *** ing World vient I Am Not Okay With This, une nouvelle série Netflix Original qui a atterri directement dans notre liste des émissions les plus tendances – en savoir plus à ce sujet dans la liste ci-dessous!

1. Carbone altéré

Basé sur la série de livres de science-fiction du même nom de Richard K. Morgan, Altered Carbon explore un monde futuriste où la mort est devenue un inconvénient plutôt qu’un état permanent. La vie entière d’un humain peut être sauvegardée sur une puce dans son cou, donc quand il meurt, il peut passer à un corps différent et continuer sous une autre forme. Dans la première saison de l’émission, Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) est sorti de prison numérique après 250 ans pour résoudre la tentative de meurtre (permanent) d’un homme riche. Kovacs est le dernier Envoyé restant, un super soldat qui est maintenant chargé de travailler pour les personnes mêmes contre lesquelles il a mené une guerre. Après la conclusion de ce mystère, Kovacs est de retour 30 ans plus tard dans une nouvelle pochette (Anthony Mackie) pour la saison 2, et son objectif est de retrouver l’amour perdu de sa vie, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Avec une portée épique et un style visuel influencé par le classique cyberpunk Blade Runner, Altered Carbon est l’une des émissions les plus épiques que Netflix ait produites à ce jour.

Détails: 2 saisons, 8 épisodes par saison, 45-56 minutes par épisode

2. Locke & Key

Basé sur la série de bandes dessinées bien-aimée du même nom par Joe Hill et Gabriel Rodríguez, Locke & Key suit trois frères et sœurs qui emménagent dans leur maison ancestrale après le meurtre de leur père. Peu de temps après leur arrivée, les enfants découvrent que la maison est remplie de clés magiques qui leur confèrent non seulement des pouvoirs, mais pourraient également les rapprocher de la résolution du meurtre de leur père. Bien sûr, leur découverte éveille également un mystérieux démon qui veut également les clés, ils devront donc garder leur esprit vif pour rester en vie.

Détails: 1 saison, 10 épisodes par saison, 40-48 minutes par épisode

3. Je ne suis pas d’accord avec ça

Des producteurs de Stranger Things et de l’équipe créative de The End of the F *** ing World, I Am Not Okay With This – une nouvelle émission sur une adolescente en difficulté nommée Sydney (IT Lillia) qui découvre qu’elle a un super pouvoirs et doit jongler avec ces nouvelles capacités avec sa vie familiale et scolaire compliquée. Vous pouvez également vous attendre à ce que ces pouvoirs fassent des ravages sur sa sexualité naissante. Avec des épisodes d’une durée d’environ 20 minutes chacun, je ne suis pas d’accord avec cela est parfait pour ceux qui recherchent quelque chose de court et percutant à regarder. Étoile également la co-star informatique de Lillis, Wyatt Oleff.

Détails: 1 saison, 7 épisodes par saison, 19-24 minutes par épisode

4. The Witcher

De grande envergure et de portée épique, la série The Witcher de Netflix pourrait très bien devenir le hit de la taille de Game of Thrones que le service recherchait depuis toutes ces années. Bien que The Witcher soit une propriété bien connue dans le monde du jeu, la série de Netflix se rapproche en fait de la série de livres originale de l’auteur fantastique polonais Andrzej Sapkowski. Henry Cavill, qui a clairement le temps de sa vie en tant que Witcher titulaire, Geralt de Rivia, prête beaucoup de puissance musculaire et d’étoiles à la série. Mais ce n’est pas seulement l’aventure de Geralt, ici – tout au long de la première saison de la saison, il croisera également Ciri (Freya Allan), une princesse qui a perdu ses parents et son royaume, et Yennefer, une sorcière dont le voyage a forcé elle à surmonter de nombreux obstacles, y compris sa propre déformation. Alors que The Witcher est initialement lent hors de la porte, le spectacle récompense le spectateur avec une grande quantité de profondeur et de séquences d’action fantastiques. Nous pensons que Netflix est sur le point de gagner ici.

Détails: 1 saisons, 8 épisodes par saison, 60 minutes par épisode

5. Éducation sexuelle

L’adolescente douce Otis Milburn (Asa Butterfield) ne peut pas faire de pause à l’école, les enfants le taquinant constamment à propos de sa mère (Gillian Anderson) et de sa profession de sexologue. Bien sûr, les adolescents sont plus vulnérables et inexpérimentés que la plupart en ce qui concerne les questions sexuelles, alors quand Otis donne par inadvertance certains des conseils utiles qu’il avait entendus de sa mère à un intimidateur frustré sexuellement, il a rapidement acquis une réputation indésirable en tant que sexologue non officiel de l’école. Sentant un potentiel de gagner de l’argent, Maeve (Emma Mackey) fait équipe avec Otis pour aider à trouver des clients payants parmi leurs camarades de classe. Maintenant de retour pour la saison 2, l’éducation sexuelle de Netflix est une série franche et drôle qui ne se dérobe jamais aux vérités embarrassantes.

Détails: 2 saisons, 8 épisodes par saison, 47-52 minutes par épisode

6. Aventures effrayantes de Sabrina

Oubliez la série télévisée des années 90 Sabrina the Teenage Witch, car en plus de partager les noms des personnages, Chilling Adventures of Sabrina est une bête entièrement différente. Plus sombre et plus effrayante que cette version familiale, la version Netflix du personnage classique d’Archie Comics doit beaucoup plus à la récente série de bandes dessinées du même nom du créateur Roberto Aguirre-Sacasa. Traitant de front le satanisme, les démons et d’autres sujets sombres, Chilling Adventures of Sabrina est le compagnon idéal de Riverdale (également d’Aguirre-Sacasa), qui a également tendance à barboter dans la mort et le mystère. Bien sûr, le spectacle est aussi assez amusant, avec des performances formidables de Kiernan Shipka (Mad Men) en tant que Sabrina, Lucy Davis (Wonder Woman) en tant que tante Hilda et de la propre australienne Miranda Otto (Return of the King) en tant que tante Zelda. Fantasmagorique et intelligent, Chilling Adventures of Sabrina est un plaisir absolument macabre. Maintenant dans sa troisième saison, le spectacle reprend juste après la révélation choquante de la saison 2 que Sabrina est prophétisée pour gouverner aux côtés du Seigneur des Ténèbres en tant que reine de l’enfer après un scénario apocalyptique de fin du monde (nous vous avons dit que ce n’était pas une comédie familiale ).

Détails: 3 saisons, 10 épisodes par saison (plus un spécial vacances), 60 minutes par épisode

7. Next in Fashion

Contrairement à de nombreuses autres émissions de téléréalité compétitives, Next in Fashion réussit en célébrant le travail de ses artistes et designers talentueux plutôt que de recourir à la maladresse et au drame forcé habituels qui rendent les spectacles similaires insupportables. Rejoignez le gourou de la mode de Queer Eye, Tan France, et le mannequin / designer Alexa Chung, alors qu’ils partent à la recherche du prochain grand nom du monde de la mode. Il convient de noter qu’aucun des candidats à l’émission n’est amateur – chacun a habillé certaines des plus grandes célébrités du monde et n’attend que l’occasion qui les transformera en un nom familier. Maintenant, si seulement Netflix mettait en lumière des émissions de réalité supplémentaires pour les autres membres du Fab 5! Imaginez un spectacle de rénovation domiciliaire organisé par Bobby Berk, ou un spectacle de cuisine avec Antoni Porowski …

Détails: 1 saison, 10 épisodes par saison, 45-55 minutes par épisode

8. La fin du monde F *** ing

Cette série britannique sombre et drôle ressemble à un croisement entre Thelma et Louise et True Romance, avec ses deux jeunes protagonistes sur le carreau après s’être enfui de la maison et tué accidentellement quelqu’un. James (Alex Lawther) est un psychopathe adolescent potentiel à la recherche de sa première personne à tuer. Entrez Alyssa (Jessica Barden), une fille de sa classe qui veut sortir de son horrible vie familiale. Avec les deux maintenant en couple et en fuite, James satisfera-t-il sa soif de sang en tuant sa nouvelle petite amie? Ou va-t-elle réchauffer son cœur noir? La première saison s’est terminée sur un énorme cliffhanger qui a tout laissé en l’air – en particulier le sort de l’un des personnages principaux de la série. Avec la saison deux, nous espérons vraiment voir cette personne revenir, sinon nous nous émeuterons! Pitch-noir dans son humour et étonnamment doux, The End of the F *** ing World est un pour ceux qui aiment leur divertissement avec un bord.

Détails: 2 saisons, 8 épisodes par saison, 25 minutes par épisode

9. BoJack Horseman

La meilleure façon d’approcher BoJack Horseman est de le laisser grandir lentement sur vous. Il est probable que vous ne serez pas époustouflé par le premier épisode, mais une fois que vous aurez trouvé son rythme, vous trouverez probablement que c’est l’un des meilleurs spectacles de comédie animés depuis Bob’s Burgers (seulement avec beaucoup plus de profondeur). ). Will Arnett exprime BoJack, une star de la sitcom des années 90 délabrée qui passe ses journées à être amer à propos de ses échecs aux côtés de son invité permanent, Todd (Aaron Paul de Breaking Bad’s Aaron Paul). Les choses se compliquent lorsque sa petite amie de chat et son agent la princesse Carolyn (Amy Sedaris) engagent l’écrivain fantôme Diane (Alison Brie) pour rédiger les mémoires de BoJack. Rempli de personnages hilarants qui ne pouvaient exister que sous forme de dessin, BoJack Horseman est un vrai gagnant. De retour pour sa sixième et dernière saison, BoJack se retrouve à la croisée des chemins sur la voie de la récupération. Pendant ce temps, Diane déménage à Chicago avec son nouveau petit ami alors que M. Peanutbutter a du mal à empêcher sa relation avec Pickles de s’effondrer.

Détails: 6 saisons, 12 épisodes par saison, 25 minutes par épisode

10. Vous

Pour la plupart, les gens ont tendance à se rencontrer uniquement par accident. Mais que se passe-t-il si ce gars parfait que vous venez de rencontrer vous est obsédé de loin depuis un certain temps? Pire encore, que se passe-t-il si le gars susmentionné est en fait un psychopathe qui s’insère dans la vie de ceux dont il devient obsédé? C’est la prémisse de la série originale Netflix You, qui en est maintenant à sa deuxième saison. De Greg Berlanti (Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina) et Sera Gamble (Supernatural) vient une série de thrillers troublante qui s’enfonce en vous et ne vous lâche pas tant que vous n’avez pas regardé le tout!

Détails: 2 saisons, 10 épisodes par saison, 44-50 minutes par épisode

