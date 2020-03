Les meilleures enceintes intelligentes 2020: laquelle acheter?

Les meilleurs haut-parleurs intelligents de 2020 sont les gadgets les plus polyvalents de notre arsenal; ils jouent de la musique, nous aident à contrôler nos appareils domestiques intelligents et viennent avec des assistants virtuels prêts à répondre à toutes nos questions.

Ces assistants vocaux, dont Alexa, Siri et Google Assistant, ont pris d’assaut nos maisons. En effet, ils peuvent faire beaucoup de choses – ils peuvent vous informer sur la météo, jouer de la musique, vous informer des nouvelles et contrôler vos appareils domestiques intelligents en mains libres (comme vos ampoules Philips Hue ou vos serrures intelligentes).

Malgré cela, il semble que beaucoup d’entre nous sous-utilisent nos haut-parleurs intelligents, choisissant d’accéder aux assistants vocaux via nos smartphones; c’est pourquoi vous devez choisir le haut-parleur intelligent qui vous convient pour tirer le meilleur parti de ces gadgets intelligents.

Parmi les haut-parleurs intelligents les plus connus figurent les gammes de produits Amazon Echo et Google Nest (née Google Home) – et une nouvelle flotte de produits des deux sociétés, y compris Amazon Echo Studio et Google Nest Mini, devrait changer le monde de la maison intelligente.

Donc, si vous avez besoin d’aide pour trouver votre prochain assistant virtuel, consultez notre guide ci-dessous. Nous avons rassemblé les haut-parleurs intelligents qui sonnent le mieux pour une gamme de budgets, de styles et d’écosystèmes de maison intelligente, donc choisir le meilleur modèle pour vous devrait être un jeu d’enfant.

Nos meilleurs haut-parleurs intelligents

Les meilleurs haut-parleurs intelligents 2020

(Crédit image: Sonos)

1. Sonos One

L’enceinte intelligente la plus puissante du marché

Un son riche

Le meilleur d’Alexa et de Sonos

Joue de la musique pendant que Alexa est en sourdine

Prix ​​premium

Le premier haut-parleur Alexa de Sonos est un appareil au design épuré, riche en fonctionnalités et au son exceptionnel qui rassemble le meilleur des deux écosystèmes. D’une part, vous avez Alexa en constante amélioration, et d’autre part, vous avez Sonos avec ses propres intelligences multi-pièces et des performances sonores pour la plupart inégalées.

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité dans le mix qui promet de changer le jeu: AirPlay 2. Avec lui, le Sonos One peut parler à Siri et former un jumelage multi-pièces avec l’Apple HomePod.

Il prend désormais également en charge Google Assistant, ce qui en fait l’enceinte la plus polyvalente de la liste.

Si vous vous sentez un peu attaché par le Sonos One, assurez-vous de consulter son cousin portable, le Sonos Move; ce haut-parleur astucieux est livré avec toutes les astuces de l’Un, et est en haut de notre liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour 2020.

Lire la suite: Sonos One critique

(Crédit d’image: Apple)

2. Apple HomePod

Son superbe, haut-parleur tellement intelligent

Super son

Design agréable et minimal

La portée de Siri est limitée

Apple Music nécessaire

L’Apple HomePod est enfin entré dans la bataille des enceintes intelligentes pour votre étagère au début de 2018.

L’avantage évident d’un Apple HomePod par rapport à un appareil Echo ou Google Home est qu’il jouera bien avec vos autres produits Apple. Donc, si vous êtes un fan inconditionnel d’Apple, le HomePod peut être une évidence.

Mais cela vaut la peine de se poser la même question que vous devriez toujours vous poser lorsque vous voulez faire des folies sur un nouveau produit Apple: combien de prime devriez-vous payer pour posséder un appareil qui ne s’intègre parfaitement qu’à l’écosystème Apple?

Lorsque nous avons examiné l’appareil, nous avons été déchirés parce que nous examinions vraiment deux choses à la fois: comment le HomePod se présente comme un haut-parleur premium et comment il se comporte comme un concentrateur de maison intelligente.

Dans la première catégorie, le HomePod est excellent, car il offre un son incroyable et une configuration très intuitive. Mais dans ce dernier, Siri n’est que médiocre dans sa mise en œuvre, et le fait que vous ne puissiez pas sortir de l’écosystème Apple pour de nombreuses fonctions clés est également un problème.

On dit qu’Apple travaille sur l’Apple HomePod 2, ou un HomePod Mini moins cher et plus compact, dont le lancement est prévu à un moment donné en 2020 – nous sommes à mi-chemin et nous attendons toujours. Les doigts croisés ça vaudra le coup.

Lire la suite: Test du Apple HomePod

(Crédit d’image: Amazon)

3. Amazon Echo (2019)

L’Amazon Echo vient de devenir un homme de main

Un son plus gros

Nouvelles fonctionnalités Alexa

L’application Alexa doit encore être améliorée

Pas de zigbee

L’humble Amazon Echo est déjà entré dans des millions de foyers – et pour cause. C’est un point d’entrée abordable pour ceux qui commencent leur maison intelligente, avec un son suffisamment capable pour gérer les nouvelles, les podcasts, la musique ou tout ce que vous pourriez utiliser avec votre serviteur vocal AI.

C’est particulièrement vrai avec le nouvel Amazon Echo 2019, un modèle de troisième génération qui augmente l’audio avec les pilotes utilisés dans l’Echo Plus 2018 – mais sans la compatibilité Zibgee de ce dernier.

Il ressemble même à un Echo Plus, et il peut être déroutant de les distinguer si vous en avez un dans votre maison – mais la mise à jour 2019 de l’Echo standard élève la ligne de base pour toute la gamme. À 99,99 $ / 89,99 £ / 149 $ AU, c’est toujours moins cher que le Plus ou l’Apple HomePod, malgré l’amélioration de la qualité sonore.

Avec un aspect plus doux que les modèles plus industriels antérieurs, Alexa semble plus à l’aise dans un salon que jamais – tandis que les nouvelles capacités de l’IA ont introduit des fonctionnalités de profil vocal et plus de variation lorsqu’il s’agit de changer la vitesse de la voix.

Nous ne pensons pas que vous devriez l’utiliser pour remplacer votre chaîne hi-fi – vous voudrez peut-être le nouveau Echo Studio pour cela – mais en même temps, c’est vraiment un excellent endroit pour commencer si vous voulez essayer ce que la vie de la maison intelligente est comme.

Lire la suite: Amazon Echo (2019) évaluation

Crédit d’image: Google (Crédit d’image: Google)

4. Google Home

Idéal pour les propriétaires de Chromecast et les types curieux

Base personnalisable

Extension de l’écosystème matériel

Services Google manquants

Nécessite un phrasé précis

Pour commencer, vous pourriez ne jamais apprécier la quantité de musique sur YouTube sans acheter un Google Home. Nous ne disons pas que Google Home est capable de jouer n’importe quelle chanson à laquelle vous pouvez penser, mais après avoir creusé les profondeurs des années 90, nous n’avons toujours pas trouvé un morceau Google Home n’a pas pu retrouver et commencer à jouer.

Bien que Google Home excelle en tant que DJ, il s’agit également d’un hub de maison intelligente étonnamment intelligent. Il s’intègre déjà à certaines des plus grandes plates-formes désormais disponibles en incluant Nest, Philips et SmartThings de Samsung, et dans quelques mois, ce nombre augmentera encore plus.

Mais nous sommes déchirés lorsqu’il s’agit de recommander Google Home. À certains égards, c’est décevant et n’est pas à la hauteur du centre convoité de la maison intelligente que Google a commercialisé.

C’est parce que ce n’est pas encore là. Il est un peu trop rigide dans sa compréhension de la langue, sa liste d’appareils domestiques intelligents s’allonge, mais reste un peu décevante, et, peut-être la plus grande déception de tous, il n’a pas beaucoup de services de base de Google intégrés.

Il a le potentiel de se développer pour rivaliser avec Echo d’Amazon à l’avenir, mais pour l’instant, Google Home est simplement une nouveauté intelligente avec accès à YouTube Music, Google Cast intégré et la possibilité de vous faire économiser un voyage à l’interrupteur d’éclairage.

Au cours de la dernière année, Google Home a reçu un certain nombre de mises à jour notables, notamment le fait que vous pouvez désormais utiliser l’appareil pour passer des appels vers des lignes fixes au Royaume-Uni. L’Assistant Google a également été mis à jour pour inclure des fonctionnalités bilingues, une conversation continue et plusieurs actions. Une mise à jour plus récente a également amené Google Assistant aux systèmes d’alarme Nest Security.

Lire la suite: Avis sur Google Home

(Crédit image: Pure)

Wild card pour les lecteurs britanniques: Pure DiscovR

Un haut-parleur Alexa avec un design KO

Son étendu et détaillé

Commande vocale Alexa

La base en caoutchouc est un peu fragile

Prix ​​premium

La gamme Amazon Echo est toujours le leader du marché des haut-parleurs intelligents – en termes de ventes, au moins – mais pour toute leur commodité mains libres, ce ne sont pas des haut-parleurs que vous recherchez si vous voulez un son véritablement de haute qualité.

Le Pure DiscovR parvient à regrouper un son de première classe avec toutes les astuces d’Alexa, et les commandes tactiles intuitives pour faire de son utilisation à la main ou à la voix un vrai plaisir. La possibilité d’enregistrer des commandes vocales en tant que préréglages est inestimable, et quelque chose que le reste du marché des haut-parleurs intelligents pourrait apprendre.

La conception saisissante aide aussi. La forme cubique arrondie et le haut-parleur surélevé – qui peut être compressé dans le boîtier pour mettre le microphone d’Alexa en sourdine – se sent extrêmement innovant dans un marché bondé, tandis que les couleurs clignotantes autour de la jante LED offrent un affichage beaucoup plus lumineux que le doux de l’Echo. bleu.

Aux États-Unis, cependant, vous ne mettrez pas la main dessus. Le Pure DiscovR est exclusivement vendu par John Lewis au Royaume-Uni, avec des plans pour être déployé en Europe plus tard en 2019. Le haut-parleur est disponible dans les finitions graphite et argent – répertorié chez John Lewis en noir ou blanc.

Si vous êtes à la recherche d’un haut-parleur intelligent de qualité qui offre un contrôle vocal, une qualité sonore et un design innovant – et avec un oeil fermement sur la confidentialité des utilisateurs – le Pure DiscovR est exactement ce dont vous avez besoin.

Lire la suite: Chronique de Pure DiscovR

Les meilleurs écrans intelligents

Les meilleurs haut-parleurs intelligents avec un écran 2020

(Crédit d’image: Google)

1. Google Home Hub

Un rival pour l’Amazon Echo Show

Moins cher que Echo Show

Intégration de Google Photos

Appels vidéo limités

Audio faible

Avec l’assaut récent d’appareils d’affichage intelligents des grandes entreprises technologiques, il y a plus de choix que jamais si vous voulez un écran inclus avec votre haut-parleur intelligent.

Le Google Home Hub est l’une des dernières générations d’écrans intelligents, et il donne certainement à son rival le plus proche, l’Amazon Echo Show une course pour son argent, avec un contrôle vocal intuitif et des applications de première partie bien conçues.

Cela étant dit, ce n’est pas un haut-parleur pour les audiophiles – il fonctionne assez bien pour jouer de la musique en arrière-plan pendant que vous faites des tâches ou lire, mais il ne contient pas assez de punch sonore pour servir de haut-parleur principal pour écouter la musique.

Là où le Google Home Hub excelle, c’est en tant que centre de contrôle pour votre maison numérique, prenant en charge plus de 5000 appareils intelligents de 400 entreprises – plus, à environ 80 $ / 80 £ moins cher que l’Amazon Echo Show (la différence en Australie est une énorme AU 150 $), c’est aussi un bon rapport qualité / prix.

Lire la suite: Examen de Google Home Hub

2. Amazon Echo Show (2e génération)

Comme un écho, mais avec un écran

Grande reconnaissance vocale

Écran tactile amélioré

Le haut-parleur est trop grave

Alexa a besoin d’un peu de scolarité

L’Echo Show mis à jour est un pas dans la bonne direction, avec un meilleur design, un écran plus clair et un son supérieur, mais il a un support limité pour les services de streaming tiers.

L’écran tactile mesure 1280 x 720 px – il ne vous épatera donc pas de près, mais il a l’air bien à distance. Il dispose également d’une luminosité adaptative, bien que l’écran ne soit pas le principal moyen d’interagir avec Echo Show – il est optimisé pour l’activation vocale via Amazon Alexa, et il est idéal pour une utilisation pendant que vous faites des recherches sur la cuisine.

Ce n’est pas l’écran intelligent le moins cher du marché, cependant, il ajoute de la valeur en combinant des appareils que vous avez déjà et ceux que vous pourriez acheter à un prix inférieur ailleurs – il suffit de regarder l’Amazon Echo Dot, par exemple.

Mettez tout ensemble cependant, et le nouveau spectacle est une nette amélioration par rapport à la version originale, et si vous aimez regarder des tutoriels de cuisine ou écouter de la musique pendant que vous cuisinez, il mérite une place sur votre comptoir de cuisine.

Lire la suite: Amazon Echo Show avis

(Crédit d’image: Amazon)

3. Amazon Echo Spot

Cet ajout à la famille Echo est un appareil vidéo amusant et polyvalent

Beau facteur de forme

Vidéo claire

Recadrage vidéo

Plus cher que Echo

À notre avis, l’Amazon Echo Spot est l’appareil Alexa le mieux conçu qu’Amazon ait jamais créé – c’est un gadget que vous auriez volontiers dans votre chambre, sur votre bureau, dans votre cuisine et à peu près partout ailleurs.

Le Spot est polyvalent – il n’a pas la capacité d’un caméléon de s’adapter à la pièce dans laquelle vous l’avez installé, mais ce n’est certainement pas seulement un réveil intelligent, quelque chose d’Amazon a été très clair.

Il fait tout ce que fait l’Echo Show, mais tout se sent mieux dans ce facteur de forme plus petit. Le design est génial – il est disponible en noir et blanc – et nous pouvons facilement voir le Spot utilisé dans la chambre, la cuisine ou même sur un bureau. En fait, vous pouvez le vouloir dans tous ces endroits.

C’est le cas avec Amazon Echo Spot: un peu comme les autres appareils Echo, Amazon veut que vous en ayez une multitude chez vous afin que vous ayez toujours accès au chat vidéo, où que vous soyez.

Essentiellement, il veut que l’Echo Spot remplace l’Echo Dot. L’Amazon Echo Spot est un peu plus cher que le nouvel Echo, et à son tour beaucoup plus cher qu’un Echo Dot.

Cela est dû à l’ajout de l’écran. Bien que nous n’ayons toujours pas vu cette compétence de tueur pour l’écran, cela améliore l’apparence du Spot et ouvre la possibilité qu’il soit bien plus qu’un simple haut-parleur intelligent.

Nous espérons simplement que les compétences d’Amazon deviendront beaucoup plus conviviales pour les vidéos – une fois que cela se produira, Amazon Echo Spot deviendra un incontournable absolu.

Lire la critique complète: Critique d’Amazon Echo Spot

FAQ

Meilleures questions sur les enceintes intelligentes: réponses aux questions rapides

Que peuvent faire les haut-parleurs intelligents? Les haut-parleurs intelligents peuvent faire beaucoup de choses. Tout d’abord, ce sont des haut-parleurs à part entière, du Apple HomePod au son fantastique jusqu’au Amazon Echo Dot plus simple.

Mais ils ont également de nombreuses fonctionnalités spéciales grâce aux assistants vocaux intelligents intégrés. Ces assistants intelligents sont activés par la voix, ce qui signifie que vous pouvez littéralement leur demander de faire une variété de choses, y compris jouer de la musique, répondre à des questions et contrôler d’autres appareils domestiques intelligents. Et ce n’est que le début.

Quel assistant vocal est le meilleur? Dans l’ensemble, c’est subjectif. Certaines personnes ont toujours aimé les produits Apple et restent fidèles à Siri. D’autres aiment vraiment Alexa après avoir pris un Echo dès le premier lancement du haut-parleur intelligent.

Le consensus général semble être que Google Assistant est, en grande partie, l’assistant vocal le plus précis. Si vous avez beaucoup de produits Apple, bien sûr, Siri est le meilleur et pour une compatibilité globale, vous préférez opter pour Alexa. Mais ce ne sont pas des règles strictes et rapides.

Alexa est-elle meilleure que Google? Pour commencer, le choix peut dépendre de l’enceinte que vous aimez le plus. Bien sûr, la gamme Echo d’Amazon est très similaire à Google Home, mais le Show, le Spot et le Dot sont très différents.

En ce qui concerne les assistants intelligents dans les haut-parleurs, ils sont tous deux extrêmement capables. Alexa d’Amazon possède de nombreuses compétences, ce qui la distingue des autres. Mais Google est depuis longtemps un leader du jeu d’IA, bien avant l’émergence du marché des enceintes intelligentes. Il est également beaucoup plus difficile de changer la voix d’Alexa.

Y a-t-il des frais mensuels pour Alexa? Non, vous n’avez besoin de rien d’autre que de l’application gratuite Alexa. Cependant, vous obtiendrez de nombreux avantages si vous êtes membre d’Amazon Prime.

Tourné vers l’avenir

Que pourrait-il arriver bientôt?

Ce sont tous les meilleurs haut-parleurs intelligents sur le marché en ce moment, mais avec l’énorme succès de ces assistants domestiques intelligents à commande vocale, cette sélection n’est probablement que le début.

À l’heure actuelle, un certain nombre d’autres sociétés, y compris certains des plus grands noms de la technologie, travaillent également sur leurs propres produits audio pour la maison intelligente. Qu’ils secouent le marché ou se révèlent être une charge d’air chaud reste à voir.

Mais en attendant, voici quelques-unes des prochaines sorties et rumeurs très attendues qui circulent actuellement:

Crédit d’image: Spotify (Crédit d’image: Spotify)

Haut-parleur intelligent Spotify

Il existe de nombreuses enceintes sur le marché qui vous permettent déjà de connecter votre compte Spotify. Mais cela ne signifie pas que le service de streaming populaire ne peut pas fabriquer son propre produit pour rivaliser avec les plus grands noms de la technologie.

Les rumeurs suggèrent que Spotify a travaillé sur sa propre interface de recherche vocale, mais il n’a pas encore levé le couvercle sur un haut-parleur qui pourrait rivaliser avec des goûts comme Amazon Echo ou Google Home.

Cela ne nous a pas empêchés de rêver à quoi pourrait ressembler un haut-parleur intelligent Spotify, sonner et se comporter.

Lisez la liste de souhaits de nos conférenciers Spotify: ce que nous voulons voir dans un haut-parleur intelligent Spotify.

Tout est un haut-parleur intelligent

Peut-être que l’avenir ne dépendra pas de l’enceinte intelligente que vous devriez acheter, mais sera beaucoup plus axé sur l’intégration des assistants intelligents activés par la voix dans d’autres produits.

Au cours des deux dernières années, Alexa et Google Assistant ont trouvé leur place dans les voitures, les miroirs de salle de bain et même les avertisseurs de fumée.

Amazon lui-même a lancé un certain nombre d’appareils connectés, notamment l’horloge murale Echo, Echo Glow et Echo Frames.

Bien que cela puisse sembler un peu fantaisiste, cela résout en fait l’un des principaux points négatifs de la maison intelligente: vous voulez avoir accès à votre assistant vocal dans chaque pièce, mais vous ne voulez pas vraiment remplir votre maison avec des haut-parleurs.

Offres de haut-parleurs intelligents