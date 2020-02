Les meilleures et les pires publicités du Super Bowl 2020

Les publicités du Super Bowl 2020 vont de “cool!” à “quoi diable?” Comme c’est le cas lorsque les grandes entreprises se donnent à fond devant des dizaines de millions de téléspectateurs pour attirer toute leur attention.

Les publicités du Super Bowl sont légendaires pour plusieurs raisons: elles impliquent souvent des apparitions de grandes célébrités, et elles coûtent également une fortune juste pour fonctionner. Il a été rapporté qu’une publicité de 30 secondes au Super Bowl 2020 a coûté 5,6 millions de dollars. Cela a du sens: c’est l’un des seuls événements télévisés en direct sur lesquels vous pouvez compter en 2020 pour capter une audience massive.

La récolte de cette année est également une affaire de stars, des apparitions d’athlètes aux acteurs célèbres et même aux personnages de fiction populaires. Avec autant de publicités diffusées pendant le Super Bowl, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur le meilleur et le pire du groupe. Dans certains cas, cependant, nous ne pouvons vraiment pas faire la différence entre les deux, nous avons donc simplement rassemblé une liste de ceux que vous devriez regarder avec un peu de commentaires sarcastiques.

Prendre plaisir!

Walmart, «Visiteurs célèbres»

Avec des personnages de Star Wars, Men in Black, Bill et Ted, Flash Gordon et bien d’autres, c’est ce qui se passe quand un supermarché avec des tonnes d’argent a évidemment un département marketing de geeks de science-fiction.

Kia, «Tough Never Quits»

Le porteur de ballon Josh Jacobs figure dans cette bande-annonce cinématographique pour l’un des VUS de Kia, qui se concentre sur les défis auxquels Jacobs a été confronté en tant que jeune homme. C’est assez bon car les publicités sincères pour les voitures vont.

Jeep, «Jour de la marmotte»

Le pire type de suite de film doit être une suite sous la forme d’une publicité pour le Super Bowl. C’est arrivé à The Big Lebowski, et maintenant c’est arrivé à Groundhog Day. Cette bande-annonce d’une minute de Jeep présente Bill Murray reprenant son rôle dans ce film.

Rick et Morty x Pringles

Rick et Morty ont peut-être disparu des airs pendant un petit moment jusqu’à ce que la saison 4 revienne enfin, mais vous pouvez au moins profiter d’une minute de nouvelle animation ici au nom de Pringles. C’est thématique en accord avec le spectacle, au moins.

Avocats du Mexique

Molly Ringwald figure dans ce spot télévisé de style réseau de magasinage à domicile, qui souligne vraiment à quel point les avocats sont chauds en ce moment.

Little Caesars, «meilleure chose depuis le pain en tranches»

La pizza livrée à votre porte est la meilleure chose depuis le pain en tranches, apparemment. Vous pouvez presque imaginer un Don Draper post-Mad Men saison 5 qui lance celui-ci sur un coup de tête. Rainn Wilson de The Office figure à cet endroit.

Doritos, ‘The Cool Ranch feat. Lil Nas X et Sam Elliott ‘

Vous savez à quoi sert l’argent? C’est pour créer un décor du Far West, embaucher une superstar de la musique et un acteur vétéran, et utiliser cette combinaison de choses pour vendre une saveur de Doritos.

Bud Light Seltzer, «Inside Post’s Brain»

Post Malone présente dans cette annonce, qui présente une série de personnages de style Inside Out commentant les effets de la consommation d’une boisson alcoolisée à la mangue.

Hyundai, «Smaht Pahk»

Si vous aimez les accents bostoniens, Chris Evans et John Krasinski, cette annonce, qui ressemble à un épisode de 30 Rock, est l’une des meilleures annonces diffusées pendant le Super Bowl de 2020.

Audi, «Laisse tomber»

Maisie Williams de Game of Thrones figure dans cette publicité pour Audi, qui fait un usage intensif de la chanson Frozen «Let it Go». En quelle année est-ce encore?

Budweiser, «Américain typique»

L’un des commentaires YouTube pour celui-ci dit: “Cette publicité est comme un baume de guérison sur ce pays politiquement tendu en ce moment”, ce qui est vraiment un peu beaucoup quand nous parlons d’une publicité pour la bière.

Dashlane, «Password Paradise»

Vous savez que c’est 2020 lorsque les gestionnaires de mots de passe perdent beaucoup d’argent sur une annonce du Super Bowl. Celui-ci suggère que vous devrez vous souvenir de votre mot de passe après votre mort.

Quibi, «Bank Heist»

Le prochain service de streaming Quibi est consacré aux émissions de moins de 10 minutes, que cette bande-annonce tente d’expliquer en 30 secondes. Cela vous amènerait-il à payer un abonnement mensuel pour regarder?

Google, «Loretta»

Selon le type de personne que vous êtes, des publicités comme celle-ci vous feront pleurer ou vous feront simplement rouler les yeux. Quoi qu’il en soit, il montre comment Google Voice Assistant peut être utilisé pour garder une trace des moments de votre vie.

Michelob Ultra, «Jimmy ça marche»

John Cena et Jimmy Fallon ne sont que quelques-unes des célébrités qui font leur apparition dans cette publicité pour la bière.

Mountain Dew, «aussi bon que l’original»

Bryan Cranston recrée des moments clés de The Shining, dans cette publicité pour une variante Mountain Dew sans sucre. C’est bon.

Porsche, «The Heist»

Ce n’était pas seulement Fast and Furious 9 qui faisait sensation avec des voitures rapides au Super Bowl. Jetez un œil à une course-poursuite mettant en vedette des véhicules que la plupart d’entre nous ne pourront jamais se permettre.

Amazon, «Avant Alexa»

Cette publicité à l’aspect ridiculement cher imagine un monde avant Alexa, lorsque nous aboyions simplement des demandes à des personnes avec des noms un peu comme Alexa.

Squarespace, «Winona à Winona»

Winona Ryder apparaît à Winona, Minnesota, dans cette publicité pour SquareSpace. Le site Web mentionné dans la publicité est réel, conçu pour montrer le service.

Rocket Mortgage avec Jason Momoa

Cette publicité semble que ça va être juste une minute de Jason Momoa se promenant dans une belle maison, ce qui serait une très bonne prémisse pour une annonce, mais ensuite il commence à enlever ses bras et sa poitrine, une séquence proche de l’horreur corporelle.

Hulu, la grande annonce de Tom Brady

Le quart-arrière Tom Brady nous donne un bref résumé des avantages de Hulu, y compris ses sports en direct. Mais il n’est pas fait mention du véritable point fort du service, à savoir ses archives complètes des épisodes de King of the Hill.