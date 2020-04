Les meilleures farces du jour du poisson d’avril 2020 dans les jeux vidéo | .

Poisson d’avril voit généralement plusieurs entreprises fournir une litanie de faux produits avec lesquels “tromper” leurs clients, et l’industrie du jeu vidéo n’est pas différente. Malgré le nombre croissant de personnes souhaitant chaque année que les vacances disparaissent, il semble que même la menace imminente du coronavirus COVID-19 ne puisse empêcher les entreprises d’essayer d’intégrer un peu d’humour et de ruse dans leur budget publicitaire quotidien.

Il y a eu une tonne de farces ridicules jouées sur le grand public avant le poisson d’avril 2020, de l’équipe de Honest Trailers à la traîne aux fans de Snyder Cut à Capcom offrant un jeu de puzzle gratuit mettant en vedette les personnages de Street Fighter sous forme de chat. Malgré le fait que de nombreuses personnes évitent complètement Internet pour ne pas espérer quelque chose qui n’existe pas, certains des produits contrefaits exposés cette année étaient en fait assez soignés.

En relation: La remorque automatique Grand Theft d’AMC était une blague d’un poisson d’avril

De toute évidence, certaines farces étaient meilleures que d’autres. Il est très douteux que quiconque se connecte au compte à rebours April Fools de la chaîne Twitch de GTA 6 s’attende à ce que quoi que ce soit se passe à la fin, mais certaines des histoires et des projets fictifs évoqués semblent vraiment réels. Du pitch DuckTales de FDG Entertainment à l’affiche du film Death Stranding de Hikosan, voici une courte liste de certaines des meilleures farces du poisson d’avril 2020 (et l’une des pires) des jeux vidéo:

Bien qu’il soit évident que certaines d’entre elles ne sont que des blagues (Mortal Kombat 11, en particulier, est tout à fait incroyable dans tous les sens du terme), certaines d’entre elles, comme les changements apportés aux BATTLEGROUNDS de PlayerUnknown, semblent suffisamment légitimes pour être vraies, sinon assez intéressantes. être un nouveau jeu à lui tout seul. Plus important encore, le jeu DuckTales de FDG Entertainment était en fait un véritable terrain qu’ils avaient prévu pour Disney, mais malheureusement, la société n’a pas pu accéder aux droits de licence de l’émission. Depuis que les images ont été publiées, cependant, les fans ont déjà commencé à parler des moyens de faire pression sur Disney afin de s’assurer que DuckTales: Quackshots se concrétise pour de vrai.

C’est agréable de voir quelques idées uniques réelles utilisées pour le poisson d’avril. PUBG pourrait faire beaucoup s’il ajoutait des choses comme les sorciers, l’artisanat et les sorts magiques à son répertoire, et il est probable que de nombreux joueurs apprécieraient davantage l’histoire de Death Stranding si elle était condensée, raffinée et comprimée dans un format de deux heures avec beaucoup moins de marche . Maintenant que Poisson d’avril C’est fini, les gens peuvent recommencer à faire confiance à Internet … mais rappelez-vous, cela ne fait pas de mal de faire des recherches supplémentaires de toute façon, même lors d’une journée normale, sans farce.

Suivant: Les joueurs de PUBG attendent toujours une lettre de développement censée répondre à l’anti-triche

Sources: FDG Entertainment, Football Manager, PUBG, PlatniumGames, Mortal Kombat 11, Hikosan