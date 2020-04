Les meilleures histoires de cette semaine: Apple acquiert Dark Sky, de nouvelles fonctionnalités iOS 14, l’iPhone 9 est imminent, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Les rumeurs sur l’iPhone 9 se poursuivent, les fonctionnalités d’iOS 14, Apple acquiert Dark Sky et un aperçu pratique d’un puissant accessoire CarPlay. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

L’une des annonces les plus surprenantes cette semaine a été qu’Apple a acquis l’application météorologique hyperlocale Dark Sky. Dark Sky a annoncé l’acquisition dans un article de blog et a expliqué que l’application pour iPhone et iPad était toujours disponible et qu’il n’y aurait aucun changement pour le moment. Cependant, l’application Android cessera de fonctionner en juillet et l’API Dark s’arrêtera en décembre 2021.

Apple a commencé cette semaine le test bêta d’iOS 13.4.5. La mise à jour se concentre principalement sur les corrections de bugs et les améliorations de performances, mais il y a quelques points à noter. La mise à jour comprend une nouvelle fonctionnalité pour l’application Musique qui facilite le partage d’une chanson sur Instagram et Facebook Stories. La mise à jour corrobore également les détails du prochain iPhone 9 et CarKey.

En parlant d’iPhone 9, . a appris cette semaine que la sortie d’Apple de l’appareil était imminente. L’iPhone 9 sera disponible en noir, blanc et PRODUCT (RED) dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Ailleurs, le code iOS 14 a révélé un système de sonnerie d’activité mis à jour pour la fonctionnalité attendue du mode enfant de l’Apple Watch. Cela changerait l’anneau de déplacement afin qu’il se concentre désormais plus sur les calories, mettant plutôt l’accent sur la durée pendant laquelle un enfant bouge tout au long de la journée.

Le code iOS 14 suggère également qu’Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour le gestionnaire de mots de passe du trousseau iCloud. Ces fonctionnalités permettraient la prise en charge des codes d’authentification à deux facteurs ainsi qu’une prise de conscience accrue du moment où quelqu’un réutiliserait un mot de passe sur plusieurs sites Web.

Enfin, le code iOS 14 indique également une prise en charge apparente des widgets de l’écran d’accueil. Lisez notre couverture complète ici pour en savoir plus.

Le Zac Hall de . a examiné de près un adaptateur qui transforme CarPlay standard en CarPlay sans fil, concluant que «d’une manière ou d’une autre, cela fonctionne réellement». Découvrez son examen pratique complet ici.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

